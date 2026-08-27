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Νεπάλ: 90 Αμερικανοί είναι μεταξύ των αγνοουμένων από τη φονική πλημμύρα

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THESTIVAL TEAM

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Περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι αγνοούνται μετά τους σαρωτικούς χειμάρρους λάσπης που κατέκλυσαν κοιλάδες του Νεπάλ και του Θιβέτ, προκαλώντας περισσότερους από 362 θανάτους, έγινε σήμερα γνωστό από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Αναζητάμε αυτήν τη στιγμή 90 Αμερικανούς που έχουν πιθανώς πληγεί από τις πλημμύρες και αγνοούνται (…). Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως τρεις Αμερικανοί διασώθηκαν στο Νεπάλ», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, διευκρινίζοντας πως προς το παρόν οι ΗΠΑ δεν έχουν ενημέρωση σχετικά με θανάτους πολιτών τους.

Συνολικά, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τους χείμαρρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό.

Στο Νεπάλ, 823 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη βρεθεί, 517 από τους οποίους έχουν ξένη υπηκοότητα, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Στην Κίνα, 558 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι, εκ των οποίων 260 ξένοι, η εθνικότητα των οποίων δεν αναφέρεται από τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Καθώς βρίσκεται στο κέντρο των Ιμαλαΐων, το Νεπάλ είναι δημοφιλής προορισμός πεζοπόρων και αλπινιστών από ολόκληρο τον κόσμο που θέλουν κυρίως να ανέβουν στο όρος Έβερεστ.

Είναι δύσκολο να δοθεί απολογισμός των ατόμων που δεν έχουν εντοπιστεί την επομένη μιας καταστροφής τόσο μεγάλου εύρους, που είναι πιο πιθανό να αυξηθεί παρά να μειωθεί καθώς περνούν οι ώρες.

Αυτές οι διακυμάνσεις εξηγούνται επίσης από την παρουσία ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα, από την ταυτοποίηση σορών που αντιστοιχούν σε ανθρώπους που έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι, καθώς και από τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή που επλήγη από την καταστροφή.

Νεπάλ

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