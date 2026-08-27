Γιώργος Γρηγοριάδης: Λίγο παράξενο να επιστρέφεις σε έναν τόπο που επί χρόνια περιέγραφες ως ρεπόρτερ

Μια ξεχωριστή επιστροφή στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε ο Γιώργος Γρηγοριάδης, με αφορμή τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά.

Ο δημοσιογράφος βρέθηκε και πάλι μπροστά στην κάμερα του Action 24, επιστρέφοντας σε ένα έργο που για σχεδόν δύο δεκαετίες αποτέλεσε σταθερό θέμα του ρεπορτάζ του, αυτή τη φορά όμως με αφορμή την ολοκλήρωση και την παράδοσή του στο κοινό.

«Επιτέλους! Για σχεδόν δύο δεκαετίες το μετρό ήταν ένα από τα πιο γνώριμα θέματα των ρεπορτάζ μου στη Θεσσαλονίκη. Εργοτάξια, καθυστερήσεις, νέες ημερομηνίες, παρατάσεις… και ένα έργο που είχε καταντήσει το πιο σύντομο ανέκδοτο της πόλης. Και τώρα, τόσα χρόνια μετά, βρέθηκα ξανά εκεί. Μόνο που αυτή τη φορά δεν ήμουν εκεί για να κάνω άλλο ένα ρεπορτάζ για το «πότε επιτέλους θα τελειώσει». Ήμουν εκεί για τα εγκαίνια της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Οι φωτογραφίες είναι από τη ζωντανή σύνδεση στην έκτακτη εκπομπή για την τελετή εγκαινίων και την παράδοση του έργου. Χέρια στον αέρα, ανοιχτό στόμα, ένταση, χαμόγελο… η γνωστή εικόνα δηλαδή του ανθρώπου που μιλάει στην κάμερα με αφόρητη ζέστη, γραβάτα και σακάκι. Κι όμως, πίσω από αυτές τις φωτογραφίες υπάρχει κάτι πιο προσωπικό.

Είναι αλήθεια, λίγο παράξενο να επιστρέφεις σε έναν τόπο που επί χρόνια περιέγραφες ως ρεπόρτερ και να τον βλέπεις τελικά να γυρίζει σελίδα. Ακόμη κι αν πλέον η καθημερινότητά μου είναι στην Αθήνα, υπάρχουν θέματα και στιγμές που με γυρίζουν πάντα πίσω. Και το μετρό, είναι σίγουρα ένα από αυτά. Από το “πότε θα τελειώσει;” στο “επιτέλους, τελείωσε”. Άντε και βορειοδυτικά τώρα», έγραψε ο Γιώργος Γρηγοριάδης.