MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Γιώργος Γρηγοριάδης: Λίγο παράξενο να επιστρέφεις σε έναν τόπο που επί χρόνια περιέγραφες ως ρεπόρτερ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μια ξεχωριστή επιστροφή στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε ο Γιώργος Γρηγοριάδης, με αφορμή τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά.

Ο δημοσιογράφος βρέθηκε και πάλι μπροστά στην κάμερα του Action 24, επιστρέφοντας σε ένα έργο που για σχεδόν δύο δεκαετίες αποτέλεσε σταθερό θέμα του ρεπορτάζ του, αυτή τη φορά όμως με αφορμή την ολοκλήρωση και την παράδοσή του στο κοινό.

«Επιτέλους! Για σχεδόν δύο δεκαετίες το μετρό ήταν ένα από τα πιο γνώριμα θέματα των ρεπορτάζ μου στη Θεσσαλονίκη. Εργοτάξια, καθυστερήσεις, νέες ημερομηνίες, παρατάσεις… και ένα έργο που είχε καταντήσει το πιο σύντομο ανέκδοτο της πόλης. Και τώρα, τόσα χρόνια μετά, βρέθηκα ξανά εκεί. Μόνο που αυτή τη φορά δεν ήμουν εκεί για να κάνω άλλο ένα ρεπορτάζ για το «πότε επιτέλους θα τελειώσει». Ήμουν εκεί για τα εγκαίνια της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Οι φωτογραφίες είναι από τη ζωντανή σύνδεση στην έκτακτη εκπομπή για την τελετή εγκαινίων και την παράδοση του έργου. Χέρια στον αέρα, ανοιχτό στόμα, ένταση, χαμόγελο… η γνωστή εικόνα δηλαδή του ανθρώπου που μιλάει στην κάμερα με αφόρητη ζέστη, γραβάτα και σακάκι. Κι όμως, πίσω από αυτές τις φωτογραφίες υπάρχει κάτι πιο προσωπικό.

Είναι αλήθεια, λίγο παράξενο να επιστρέφεις σε έναν τόπο που επί χρόνια περιέγραφες ως ρεπόρτερ και να τον βλέπεις τελικά να γυρίζει σελίδα. Ακόμη κι αν πλέον η καθημερινότητά μου είναι στην Αθήνα, υπάρχουν θέματα και στιγμές που με γυρίζουν πάντα πίσω. Και το μετρό, είναι σίγουρα ένα από αυτά. Από το “πότε θα τελειώσει;” στο “επιτέλους, τελείωσε”. Άντε και βορειοδυτικά τώρα», έγραψε ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Γιώργος Γρηγοριάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: 15 συλλήψεις, ξηλώθηκαν 1.860 μέτρα καλωδίων για ρευματοκλοπές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Δείτε Live: Τα εγκαίνια των πέντε νέων σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Αποστολία Ζώη – Οι εικόνες με την αδελφή της στη Ζανζιβάρη: “Η Αφρική συνεχίζει να μας εκπλήσσει”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οι selfies του Μητσοτάκη με νεαρούς έξω από τον σταθμό “Μίκρα” του μετρό και η δέσμευση για την Πόντου – Βίντεο

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Μπρους Γουίλις: “Αυτό που έχει ενδιαφέρον όταν μέλος της οικογένειάς σου έχει άνοια είναι ότι είναι χαρούμενο”, λέει η κόρη του