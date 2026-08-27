ΕΕ: Κανένας κίνδυνος ρωσικής επίθεσης εναντίον ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν καμία ένδειξη για μια στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας εναντίον ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες δεν βλέπουν κανέναν κίνδυνο επίθεσης από τη Ρωσία εναντίον ευρωπαϊκών χωρών», δήλωσε ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα Πέμπτη (27.08.2026) πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.

Η Wall Street Journal και το CBS μετέδωσαν ότι ο Τζον Ράτκλιφ προσπάθησε να αποτρέψει τη Ρωσία από οποιαδήποτε επίθεση εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, την ώρα που, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Μόσχα ενδέχεται να προσπαθήσει να δοκιμάσει τη Συμμαχία.

Το Κρεμλίνο απέρριψε τα δημοσιεύματα αυτά μιλώντας για «ιστορίες τρόμου».