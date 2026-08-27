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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος που θώπευσε 19χρονη σε μπαρ – Όταν αυτή αντέδρασε την χτύπησε

Intime
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Στη σύλληψη ενός 23χρονου άνδρα προχώρησε χθες νωρίς το πρωί, πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς ευρισκόμενος σε κατάστημα – μπαρ στο κέντρο της πόλης, θώπευσε μία 19χρονη κοπέλα. Όταν αυτή αντέδρασε, την χτύπησε στο πρόσωπο.

Θεσσαλονίκη

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