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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Οδηγούσε μεθυσμένος και είχε μαζί του χαράκτη

Intime
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Στη σύλληψη ενός 43χρονου Αλβανού προχώρησαν χθες τα ξημερώματα, αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 39χρονης συζύγου του, επίσης από την Αλβανία, για παραβίαση του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο αναζητήσεων, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης τον έπιασαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της συζύγου του, υπό την επήρεια μέθης, προβαίνοντας σε επικίνδυνους ελιγμούς και αντιστάθηκε σθεναρά κατά την ακινητοποίησή του, ενώ διαπιστώθηκε να έχει στην κατοχή του και έναν χαράκτη.

Θεσσαλονίκη

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