Σπείρα “ρήμαξε” 16 καταστήματα σε λιγότερο από ένα μήνα στη δυτική Θεσσαλονίκη – Τρεις συλλήψεις

Στη σύλληψη τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης και στην εξιχνίαση πλήθους περιπτώσεων κλοπών από καταστήματα οδήγησαν οι άμεσες και συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αλλά και η επιστάμενη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 23 και 35 ετών και 33χρονου Αλβανού σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη μέλους, ηλικίας 42 ετών, σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, απείθειας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω κατά το χρονικό διάστημα από 01-08-2026 έως 26-08-2026, στις περιοχές Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Πεύκων και Ωραιοκάστρου, ενεργώντας από κοινού και με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση και χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προέβησαν σε 16 περιπτώσεις κλοπών, 15 από σούπερ μάρκετ και 1 από κατάστημα ψιλικών), εκ των οποίων οι 6 τελέστηκαν εντός των ορίων του αυτοφώρου, αφαιρώντας προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 4.000 ευρώ, χρηματικό ποσό των 110 ευρώ και προκαλώντας φθορές συνολικής αξίας άνω των 16.000 ευρώ.

Κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα ως μέσο τέλεσης κλοπών. Ο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.