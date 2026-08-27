Αλεκσάνταρ Κοβάσεβιτς – Στέφανος Τσιτσιπάς 2-0: Έβαλε “φρένο” στον Έλληνα τενίστα στον 3ο γύρο του Winston-Salem Open
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THESTIVAL TEAM
O Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το “εμπόδιο” του Αλεκσάνταρ Κοβάσεβιτς στο Winston-Salem Open, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στη φάση των “16” του τουρνουά.
Λίγες ημέρες πριν από το US Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προβλημάτισε με αυτή του την εμφάνιση. Ο Κοβάσεβιτς ήταν καλύτερος στα πιο σημαντικά σημεία του παιχνιδιού και επικράτησε με 6-3, 7-6 (1), φτάνοντας στα προημιτελικά του Winston-Salem Open.
O Αμερικανός (νο 89 στον κόσμο) θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον Άρθουρ Φέρι (Νο37), ο οποίος νίκησε τον Μες Ρότγκερινγκ (Νο389) με 6-3, 6-3. Η αναμέτρησή τους είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Παρασκευής (28/08, 01:30).
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