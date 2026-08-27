Θύμα βίας επί χρόνια από τον σύζυγό της ήταν η 44χρονη στη Ροδόπη – Σήμερα θα κατέθετε αίτηση διαζυγίου

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας ήταν για πολλά χρόνια η 44χρονη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της το μεσημέρι της Τετάρτης, μέσα στο σπίτι της στη Ροδόπη.

Η γυναίκα είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα είχε προγραμματίσει ραντεβού με τη δικηγόρο της προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία για την έκδοση διαζυγίου, ωστόσο ο δράστης της στέρησε τη ζωή μία ημέρα πριν από τη συνάντηση.

Στο χωριό Διαλαμπή όλοι λένε τα καλύτερα λόγια για την άτυχη 44χρονη. Όπως αναφέρουν, ήταν μια αγωνίστρια που φρόντιζε την οικογένειά της. Για τον λόγο αυτόν, τους καλοκαιρινούς μήνες εργαζόταν σεζόν σε νησιά, όπως και φέτος που δούλευε στη Θάσο και επέστρεψε για να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της.

Μιλώντας χθες στο protothema.gr, η δικηγόρος που εκπροσωπούσε την άτυχη 44χρονη, Ευαγγελία Κόλα, ανέφερε ότι το θύμα είχε αποφασίσει να πάρει διαζύγιο από τον 53χρονο και ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν σε διάσταση. Η αφορμή για όλα τα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας που προκαλούσε ο δράστης φαίνεται πως ήταν η ζήλια του, ενώ δεν αποκλείεται το φονικό να συνέβη όταν έμαθε πως η γυναίκα θα κατέθετε αίτηση διαζυγίου.

Όπως προκύπτει, ο 53χρονος λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, ωστόσο κρίθηκε ότι δεν έχρηζε περαιτέρω νοσηλείας. Το 2022 η γυναίκα τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή απειλή, όταν βρίσκονταν στην Κρήτη, και παρόλο που ακολούθησε η σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος. Αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που ο δράστης ασκούσε λεκτική βία και εκδήλωνε βίαιη συμπεριφορά σε βάρος της συζύγου του, καθώς φαίνεται ότι ανά διαστήματα σημειώνονταν κι άλλα περιστατικά και γι’ αυτόν τον λόγο η 44χρονη επιθυμούσε να χωρίσουν.

Από την άλλη πλευρά, συγγενής του 53χρονου τον περιγράφει ως έναν «καλό άνθρωπο που δεν περιμέναμε να κάνει ποτέ κάτι τέτοιο», σημειώνοντας πως γνώριζαν για τους καβγάδες με το θύμα, ωστόσο ποτέ δεν περίμεναν να της αφαιρέσει τη ζωή.

Η δολοφονία έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο 53χρονος μαχαίρωσε στον λαιμό τη 44χρονη γυναίκα, ενώ εκείνη τη στιγμή μέσα στο σπίτι βρίσκονταν η 16χρονη κόρη της και ο 19χρονος γιος τους. Η ανήλικη είδε τη μητέρα της να χάνεται μπροστά στα μάτια της, ενώ ο 19χρονος ήταν αυτός που την πήρε αγκαλιά και τη μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να μη χαθεί χρόνος. Ωστόσο, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα, ο 53χρονος αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι και κατανάλωσε άγνωστη ποσότητα υγρού (πιθανόν φυτοφαρμάκου ή πετρελαίου), επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή του, χωρίς να τα καταφέρει.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων, ενώ νοσηλεύεται φρουρούμενος χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Πηγή: protothema.gr