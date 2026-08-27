Θεσσαλονίκη: Στο Μέγαρο Μουσικής ο Κ. Μητσοτάκης για τη συνάντηση με βουλευτές της ΝΔ – Δείτε βίντεο

Τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης συναντά αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μουσικής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών που θα έχει σήμερα ενόψει της ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός που έφτασε στο Μέγαρο Μουσικής μετά τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά τον υποδέχτηκε πλήθος κόσμου που τον καταχειροκρότησε.

Εντός της αίθουσας βρίσκονται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης,

ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας καθώς και οι βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου, Διαμαντής Γκολιδάκης, Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεοφάνης Παπάς, Σταύρος Καλαφάτης, Δημήτρης Κούβελας. Επίσης στη συνάντηση παρίστανται ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Γιάννης Σμυρλής, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Μιχάλης Μπεκίρης.

Οι βουλευτές Άννα Ευθυμίου και Έλενα Ράπτη δεν βρίσκονται στην συνάντηση καθώς έχουν κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις.

Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με θέμα “Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα “.