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Δεν θέλει πυρηνικά των συμμάχων της στο έδαφός της η Πολωνία

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Η Πολωνία «δεν επιθυμεί» τη στάθμευση πυρηνικών όπλων των συμμάχων στο έδαφός της, τόνισε την Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Πάβελ Ζαλέφσκι, παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για ρωσική εισβολή στο έδαφος του ΝΑΤΟ.

«Θα ήθελα να το πω πολύ ξεκάθαρα και ανοιχτά: η Πολωνία δεν θέλει να φιλοξενήσει πυρηνικές κεφαλές στο έδαφός της», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. «Θέλουμε να συμμετέχουμε στην πυρηνική αποτροπή του ΝΑΤΟ», είπε και ξεκαθάρισε ότι αυτό «δεν σημαίνει ότι πρέπει να φιλοξενήσουμε πυρηνικές κεφαλές στο έδαφός μας».

Η δήλωση του Ζαλέφσκι αποτελεί την πιο κατηγορηματική θέση της Βαρσοβίας επί του θέματος, επισημαίνει το Politico.

Αν και στο παρελθόν είχε εκφράσει σκεπτικισμό ως προς τη φιλοξενία πυρηνικών όπλων, η Πολωνία έχει επίσης δηλώσει ότι βρίσκεται σε αρχικό στάδιο συνομιλιών με τις ΗΠΑ σχετικά με μια πιθανή επέκταση της πυρηνικής αποτρεπτικής δύναμης της Ουάσιγκτον στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα είχε προσχωρήσει σε μια γαλλική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επέκταση της γαλλικής αποτρεπτικής ομπρέλας στην Ευρώπη.

Πέρα από αυτά, ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Βαρσοβία να αναπτύξει τελικά το δικό της πρόγραμμα πυρηνικών όπλων.

Πολωνία

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