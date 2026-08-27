Π. Πολάκης: Η μεγάλη ληστεία διυλιστηρίων και κράτους Μητσοτάκη

Για «ληστεία» σε βενζίνη και καύσιμα από τα διυλιστήρια και το «κράτος Μητσοτάκη» κάνει λόγο ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης σε σημερινή δήλωσή του.

Όπως σημειώνει «ο λόγος της εκτίναξης των κερδών είναι ένας: Το 2019 περιθώριο διύλισης (δηλαδή κέρδος ανά βαρέλι διυλιζόμενου πετρελαίου) 6 δολάρια! Το 2026 περιθώριο διύλισης 35 δολάρια το βαρέλι!».

«Γιατί; Γιατί έτσι θέλουν τα δύο διυλιστήρια του Βαρδινογιάννη και του Λάτση και η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιτρέπει να το κάνουν! Γι’ αυτό εδώ η βενζίνη είναι στα 2 ευρώ (συν βέβαια ο πανύψηλος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που τον κρατάει ο Μητσοτάκης στα 700 ευρώ τον τόνο)», συνεχίζει ο κ. Πολάκης, τονίζοντας πως «αν το περιθώριο διύλισης-κέρδους περιοριστεί με νόμο μέχρι τα 8-9 δολάρια το βαρέλι το ανώτερο, αύριο το πρωί η βενζίνη θα πουλιέται 30-35 λεπτά λιγότερο» και «αν ο ΕΦΚ πάει από τα 700 στα 400 ευρώ ο τόνος, αύριο το πρωί η βενζίνη θα πουλιέται 50-60 λεπτά φθηνότερα».

«Άρα αν γίνονταν αυτά τα δύο, η βενζίνη θα είχε 1,20 ευρώ! Αυτή είναι η μεγάλη ληστεία! Διυλιστηρίων και κράτους Μητσοτάκη» καταλήγει ο κ. Πολάκης.