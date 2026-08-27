Πέθανε η Γιαπωνέζα πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα Γιαγιόι Κουσάμα σε ηλικία 97 ετών

Η Γιαπωνέζα πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα Γιαγιόι Κουσάμα, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της σύγχρονης τέχνης, πέθανε σε ηλικία 97 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας της.

Η Κουσάμα, η οποία έγινε γνωστή διεθνώς ως η «βασίλισσα των πουά», δημιούργησε ένα ιδιαίτερα προσωπικό καλλιτεχνικό ύφος, με τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, τις έντονες χρωματικές συνθέσεις και τις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις της να αποτελούν σήμα κατατεθέν της.

Στην ανακοίνωση για τον θάνατό της αναφέρεται ότι η καλλιτέχνιδα συνέχισε να εργάζεται μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, παραμένοντας αφοσιωμένη στη ζωγραφική και στην καλλιτεχνική της αναζήτηση.

«Συνέχισε να ζωγραφίζει μέχρι τις τελευταίες της μέρες, χωρίς ποτέ να αφήνει στην άκρη το πινέλο της, και συνέχισε την εξερεύνηση της αιώνιας αγάπης και της αιώνιας ψυχής», σημειώνεται χαρακτηριστικά.