Θεσσαλονίκη: Οι selfies του Μητσοτάκη με νεαρούς έξω από τον σταθμό “Μίκρα” του μετρό και η δέσμευση για την Πόντου – Βίντεο

Στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά παρευρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα τα δρομολόγια για το επιβατικό κοινό της πόλης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον σταθμό “Μίκρα” ενώ κατά την αποχώρησή του από αυτόν ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με νεαρούς που ήταν εκεί και έβγαλε και τις καθιερωμένες πια selfies μαζί τους. Μάλιστα με αφορμή την παράδοση της επέκτασης της Καλαμαριάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε απευθυνόμενους στους νεαρούς πως “για εσάς τα κάνουμε. Τώρα βόλτα στην Αριστοτέλους σε δέκα λεπτά θα πηγαίνετε” αν και δήλωσε πως “η Καλαμαριά είναι πιο ωραία”.

Κατά την ολιγόλεπτη παρουσία του έξω από τον σταθμό “Μίκρα” ο πρωθυπουργός συνομίλησε και με μια κάτοικο της περιοχής, η οποία αναφερόμενη στην ολοκλήρωση του μετρό του είπε πως “ήμουν νέα και γέρασα” και του εξέφρασε την ικανοποίησή της πως το έργο πια αποδίδεται στην πόλη.

“Θα φτιάξουμε και την Πόντου τώρα”, απάντησε ο πρωθυπουργός. Μάλιστα νωρίτερα, κατά την τελετή παράδοσης, απευθυνόμενος προς τον CEO του ομίλου AKTOR, Αλέξανδρο Εξάρχου, είπε:

“Νομίζετε ότι τελειώσατε, κ. Εξάρχου; Όχι. Έχουμε την Πόντου να φτιάξουμε, έτσι δεν είναι; Και να ορίσουμε από τώρα δημόσια μια ημερομηνία, να πούμε 1η Απριλίου του 2027 ότι θα είναι έτοιμη η Πόντου; Να ξαναβρεθούμε εδώ για να την εγκαινιάσουμε και αυτή; Για να μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε έτσι εύκολα”.