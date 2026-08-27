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Καβάλα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο

Αρχείο Intime
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Χρυσόκαστρο Καβάλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 16:15.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει ο Δήμος Παγγαίου, με την παροχή υδροφόρων οχημάτων.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

Καβάλα Φωτιά

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