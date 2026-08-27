Καβάλα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Χρυσόκαστρο Καβάλας.



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 16:15.



Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.



Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει ο Δήμος Παγγαίου, με την παροχή υδροφόρων οχημάτων.



Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.