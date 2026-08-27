Κουτσούμπας: Ο λαός, με το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, θα δώσει αποστομωτική απάντηση και στο νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αρχή της σημερινής του ομιλίας στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση, αναφέρθηκε στην «”συνέχεια” της αντιλαϊκής πολιτικής και των συνεπειών της μέσα σε όλο το καλοκαίρι», εστιάζοντας ιδιαίτερα στις καταστροφικές πυρκαγιές, από τις οποίες χάθηκαν μέχρι τώρα 8 άνθρωποι, καταστράφηκαν σπίτια, περιουσίες και χιλιάδες στρέμματα δάσους.

«Όσο κι αν η κυβέρνηση αναμασά τα γνωστά “για την κακιά την ώρα”, την κλιματική κρίση, τους ανέμους κοκ, αυτό που επιβεβαιώνεται», τόνισε, «είναι ότι οι δαπάνες που αφορούν τις ανάγκες του λαού, την προστασία του, την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος, περικόπτονται μέχρι εκεί που δεν πάει, ακριβώς γιατί η καπιταλιστική οικονομία “αντέχει” μόνο στήριξη και επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην πολεμική οικονομία, στους πανάκριβους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς».

Στάθηκε στην «ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στα ευρωατλαντικά σχέδια, όπως και τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, η οποία την ώρα που εντείνονται μία σειρά απαράδεκτες αμφισβητήσεις και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, εκείνη προβάλλει ακόμα πιο έντονα τον εφησυχασμό των “ήρεμων νερών”, προκειμένου να συμμετάσχει η Ελλάδα ενεργά στην αναδιάταξη των στρατιωτικών επιδιώξεων και κυρίως στην ενίσχυση της αεράμυνας των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο, με άμεση συμμετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Όπως είπε, «αυτό δείχνει ξεκάθαρα η απόφαση μετακίνησης των ελληνικών Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, για την προστασία του δολοφονικού αμερικάνικου ορμητηρίου της βάσης της Σούδας, η παραμονή των F-16 στην Κύπρο, η παραμονή της ελληνικής φρεγάτας που πλέει στην περιοχή, αλλά και το ενδεχόμενο εκ νέου μετακίνησης άλλης συστοιχίας Patriot στον Έβρο».

Επέρριψε τεράστιες ευθύνες και στα άλλα κόμματα «της ευρωατλαντικής αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ κά, που άμεσα ή έμμεσα ζητούν από την κυβέρνηση να μετατρέψει τα ελληνοτουρκικά ζητήματα σε “ευρωτουρκικά”, σε άλλη μία προσπάθεια ξεπλύματος της ΕΕ».

Ο Δ. Κουτσούμπας ανέδειξε το γεγονός ότι «το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία δεν είναι καθόλου άσχετο με τα παραπάνω», γιατί κινείται «στις κατευθύνσεις με τις οποίες αναζητούν επειγόντως πόρους για να ενισχύσουν την πολεμική προετοιμασία, αλλά και τη λεγόμενη “στρατηγική αυτονομία” σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, προκειμένου να μειώσει το χάσμα της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ απέναντι σε ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία κά.

Αυτούς τους πόρους τούς αναζητά και στα κεφάλαια που συγκεντρώνονται μέσω των συστημάτων “ασφάλισης”, από τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων».

Όπως είπε, πρώτον, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης δρουν ανταγωνιστικά προς την δημόσια κοινωνική ασφάλιση γιατί «όσο μειώνονται οι δημόσιες συντάξεις, όσο υποβαθμίζονται οι παροχές Υγείας, τόσο προσφέρεται έδαφος για τη δράση του αδηφάγου κεφαλαίου και στον τομέα αυτό».

Είπε ότι επί όλων των κυβερνήσεων εδώ και δεκαετίες «κάθε νόμος για το ασφαλιστικό είναι ένα ακόμα χτύπημα στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση» με την «σταθερή συνταγή: αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων!».

Αναφέρθηκε στο «συνεχιζόμενο αίσχος των συντάξεων χηρείας δύο ταχυτήτων» και πρόσθεσε: «Αν θέλετε πράγματι να αποκαταστήσετε την αδικία, κάντε το αυτονόητο: ίδιοι όροι και σύνταξη χηρείας στο 70% για όλους και όλες!».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «αντικειμενικά δημιουργείται χώρος για τη δράση των κεφαλαιοποιητικών ασφαλιστικών συστημάτων, ενώ το κράτος αποσύρεται από την ευθύνη του» για να «εξοικονομηθούν πόροι ενίσχυσης από άλλους δρόμους του μεγάλου κεφαλαίου» και σημείωσε, μεταξύ άλλων, επιγραμματικά: «Αυτό είναι όλο το σχέδιό σας: μικρότερη δημόσια σύνταξη, μεγαλύτερη αγορά για τις ασφαλιστικές!».

Είπε ότι αυτό το σχέδιο υπηρέτησαν όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις «ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και βεβαίως των Τσίπρα – Κατρούγκαλου» προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο προμηνύει νέο χτύπημα εναντίον της κοινωνικής ασφάλισης.

Κατά δεύτερον, απαντώντας στον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι «το νομοσχέδιο δημιουργεί ένα πιο ασφαλές πλαίσιο “κοινωνική προστασίας”» επισήμανε ότι «με την ένταξη του εργαζόμενου στα κεφαλαιοποιητικά συστήματα η σύνταξη διαγράφεται ως κοινωνικό δικαίωμα, η “συνταξιοδότηση” γίνεται ατομική υπόθεση του κάθε ασφαλισμένου. Ο εργαζόμενος θεωρείται “επενδυτής” και οι εισφορές του, “κεφάλαιο” που τζογάρεται σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα. Τελικά, ο ασφαλισμένος ξέρει τι δίνει, αλλά δεν έχει ιδέα, τι και αν θα πάρει».

«Γι’ αυτό στα καταστατικά τους τα Ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση καταβολής της “σύνταξης”! Για ποια λοιπόν κοινωνική προστασία μιλάτε;» είπε, χαρακτηριστικά, ο Δ. Κουτσούμπας.

Είπε ακόμα ότι αυτό που εγγυάται το ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητική Ασφάλισης) στο οποίο εντάσσονται υποχρεωτικά οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας «δεν είναι η σύνταξη αλλά ότι ο ασφαλισμένος θα πάρει πίσω τις εισφορές του!».

«Με άλλα λόγια, στην καλύτερη περίπτωση, οι “κρατικές εγγυήσεις” θα είναι μερικές δεκάδες ευρώ που καμία σχέση δεν έχουν με την έννοια και τη σημασία της σύνταξης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε επίσης στο τρίτο σημαντικό στοιχείο του νομοσχεδίου «στο νέο “δωράκι” που δίνει η κυβέρνηση στις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού: Μετά τη λεγόμενη “κοινωνική συμφωνία” που αναθέτει ρόλο πορτιέρη στην ηγεσία της ΓΣΕΕ για τις κλαδικές ΣΣΕ, πλέον τους δίνεται η δυνατότητα να ιδρύσουν δικά τους ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης».

«Έτσι, η ηγεσία της ΓΣΕΕ αναλαμβάνει και την άλωση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης σε όφελος της επαγγελματικής ασφάλισης. Μάλιστα το νομοσχέδιο αποκαλεί τα συνδικάτα που θα ιδρύσουν τέτοια ταμεία “χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις”. Αποκαλυπτικό του ρόλου που επιφυλάσσετε για τα συνδικάτα!!!» επισήμανε.

«Προφανώς δεν θέλετε συνδικάτα οργανωτές της ταξικής πάλης, υπερασπιστές και διεκδικητές των συμφερόντων των εργαζομένων. Θέλετε συνδικάτα που όχι μόνο θα συνδιαλέγονται με τους επιχειρηματίες, αλλά θα είναι και τα ίδια επιχειρήσεις!» σημείωσε.

«Δυστυχώς για εσάς, όμως, σε αυτή τη χώρα υπάρχουν εκατοντάδες μαχητικά, αγωνιστικά, ταξικά συνδικάτα, υπάρχουν Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα που δεν τα διπλώνουν. Και μάλιστα αυτά γίνονται όλο και περισσότερα, με τις ήττες που σας επιφυλάσσουν οι δυνάμεις του ΚΚΕ στο εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα» είπε και κατέληξε στην ομιλία του:

«Υπάρχει το ΠΑΜΕ, που πρωτοστατεί στην οργάνωση νέων μεγάλων αγώνων, μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, την αγροτιά, τη νεολαία, τις γυναίκες, που θα τα βάλει ακόμα πιο αποφασιστικά με την κυρίαρχη πολιτική.

Θα πάρετε σίγουρα μια αποστομωτική απάντηση και από το πανελλαδικό παλλαϊκό συλλαλητήριο που προετοιμάζεται για το άλλο Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ.

Εκεί που οι εργαζόμενοι δεν θα έρθουν για να σας χειροκροτήσουν, αλλά για να κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες, να διατρανώσουν ότι στο προσκήνιο μπαίνουν οι δικές τους ανάγκες και όχι τα κέρδη και οι πόλεμοι των εκμεταλλευτών τους. Και δεν περιμένουν τίποτα από το εμπόριο ελπίδας ούτε του κ. Μητσοτάκη που τους παίρνει 100 και ετοιμάζεται να τους επιστρέψει 1, ούτε της “κοστολογημένης” αντιπολίτευσης, που προσκυνά την ίδια πολιτική, τις ίδιες δεσμεύσεις, τα ίδια κέρδη.

Εμείς θα είμαστε, όπως πάντα, με την πλευρά του λαού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ