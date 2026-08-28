ΑΝΑΚΕΜ: Έξυπνη διαχείριση, εγγυημένο αποτέλεσμα στη διαχείριση ΑΕΚΚ

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, και ειδικότερα στον απαιτητικό κλάδο των κατασκευών και των τεχνικών έργων, ο χρόνος αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο. Από μια μικρής κλίμακας ανακαίνιση μέχρι την υλοποίηση μεγάλων δημόσιων υποδομών, οι καθυστερήσεις κοστίζουν. Ιστορικά, ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» για τους εργολάβους, τους μηχανικούς και την τοπική αυτοδιοίκηση δεν ήταν η ίδια η εκτέλεση των εργασιών, αλλά η δαιδαλώδης χαρτούρα που απαιτούνταν για την απόδειξη της νόμιμης εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων. Σε αυτή ακριβώς την πρόκληση, η ΑΝΑΚΕΜ, ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ), δίνει την οριστική απάντηση. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, η ΑΝΑΚΕΜ πρωτοπορεί και μετατρέπει την ανάγκη για εκσυγχρονισμό σε απτή, καθημερινή πράξη, διευκολύνοντας τους συνεργάτες της από το πρώτο κιόλας λεπτό.

Ηλεκτρονική Διαχείριση με Μηδενικές Καθυστερήσεις

Απαντώντας στην ανάγκη της σύγχρονης αγοράς για ευελιξία, η ΑΝΑΚΕΜ απλοποιεί την καθημερινότητα των συνεργατών της και αναλαμβάνει όλο το βάρος των διοικητικών διαδικασιών. Μέσα από σύγχρονες και απλοποιημένες διαδικασίες, η υποβολή των στοιχείων και ο έλεγχος των εγγράφων γίνονται γρήγορα και με απόλυτη διαφάνεια. Πλέον, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής, ειδικό λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) αναλαμβάνει την αυτόματη καταχώρηση των δελτίων παραλαβής απευθείας στο σύστημα ERP της εταιρείας, εκμηδενίζοντας τον χρόνο επεξεργασίας και τα περιθώρια λάθους. Έτσι, κάθε συμβαλλόμενος και συνεργάτης εξυπηρετείται άμεσα και παραλαμβάνει την επίσημη βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ χωρίς καμία καθυστέρηση. Με την ΑΝΑΚΕΜ, οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται οριστικά από το άγχος της γραφειοκρατίας, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για την απρόσκοπτη εξέλιξη των εργασιών τους.

Ηγετική Παρουσία σε όλη την Ελλάδα

Η παροχή άμεσης και απρόσκοπτης εξυπηρέτησης αποτελεί το σήμα κατατεθέν της ΑΝΑΚΕΜ, η οποία έχει αναπτύξει το κατάλληλο δίκτυο για να υποστηρίζει αποτελεσματικά έναν τεράστιο όγκο αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι δραστηριοποιείται σήμερα και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, διατηρώντας δυναμική παρουσία σε 70 Περιφερειακές Ενότητες. Για να μπορεί να συντονίζει με απόλυτη ακρίβεια αυτό το εκτεταμένο δίκτυο με περισσότερες από 250 συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης, η εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων οργάνωσης υπήρξε καθοριστική. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αξιοποιεί συστήματα λογισμικού AI για την κεντρική παρακολούθηση των συμβάσεων και τη διαρκή ανάλυση των στατιστικών στοιχείων, διασφαλίζοντας ανά πάσα στιγμή την πλήρη και ακριβή εικόνα της διαχείρισης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τα στοιχεία της πορείας της επιβεβαιώνουν την υπεροχή της: η ΑΝΑΚΕΜ έχει διαχειριστεί επιτυχώς περισσότερους από 26.000.000 τόνους αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), ενώ εφαρμόζοντας πιστά τις αρχές της κυκλικής οικονομίας επιτυγχάνει κορυφαία ποσοστά ανακύκλωσης που αγγίζουν έως και το 95%. Τέτοια μεγέθη επιβεβαιώνουν ότι η οργανωμένη ψηφιακή δομή της ΑΝΑΚΕΜ είναι το κλειδί για να απολαμβάνει κάθε συνεργάτης, σε κάθε γωνιά της χώρας, την ίδια κορυφαία και άμεση εξυπηρέτηση.

Ένας Στρατηγικός Σύμμαχος για το Μέλλον

Στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής, ο επιτυχημένος μετασχηματισμός μιας επιχείρησης κρίνεται από το πώς τα ψηφιακά εργαλεία και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών βελτιώνουν την εμπειρία του πελάτη. Η ΑΝΑΚΕΜ αποδεικνύει ότι ο συνδυασμός της περιβαλλοντικής ευθύνης με την ψηφιακή ετοιμότητα και την έξυπνη διαχείριση δημιουργεί πραγματική προστιθέμενη αξία για την αγορά. Απλοποιώντας στο έπακρο τις διαδικασίες και καταργώντας τα γραφειοκρατικά εμπόδια, εγγυάται ότι η βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων παύει να είναι μια χρονοβόρα υποχρέωση. Αντιθέτως, μετατρέπεται σε μια σύγχρονη διαδικασία που θωρακίζει τη νομιμότητα των έργων, προστατεύει το περιβάλλον και, πάνω απ’ όλα, σέβεται απόλυτα τον χρόνο των συνεργατών της.

Σχετικά με την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια. Μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου 250 και πλέον μονάδων στις 13 Περιφέρειες και 70 Περιφερειακές Ενότητες, αποτρέπει την ανεξέλεγκτη ρίψη μπάζων, ανακυκλώνοντας τα υλικά σε ποσοστό έως 95%. Μετατρέποντας εκατομμύρια τόνους αποβλήτων σε νέα υλικά δόμησης και διαθέτοντας την ειδική επάρκεια για την αποκατάσταση δημόσιων ανενεργών λατομείων, η ΑΝΑΚΕΜ εφαρμόζει έμπρακτα το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.