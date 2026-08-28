Καραλής και Τεντόγλου βγήκαν για ποτό στη Ζυρίχη μετά τους αγώνες τους στο Diamond League

Μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους στο Diamond League της Ζυρίχης, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου άφησαν για λίγο τον στίβο και απόλαυσαν μια χαλαρή βραδιά μαζί.

Ο Καραλής μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία με τον Τεντόγλου, στην οποία οι δύο Έλληνες πρωταθλητές ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι. «Γεια σ φίλε», έγραψε χαρακτηριστικά, με τον «Μανόλο» να κρατά ένα ποτό και τον Τεντόγλου να απολαμβάνει μια μπύρα.

Νωρίτερα, ο Τεντόγλου είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8,45 μ., ενώ ο Καραλής ξεχώρισε στο επί κοντώ, περνώντας τα 6,20 μ. και σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Οι δύο πρωταθλητές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον μεγάλο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου.