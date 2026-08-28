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Πύργος: 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο πηγάδι του σπιτιού του

Αρχείο Intime
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Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ελαιώνα Πύργου ο θάνατος ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Παρασκευής.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 70 ετών, βρέθηκε μέσα σε πηγάδι που βρίσκεται στην αυλή του σπιτιού του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 70χρονος να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Τον άνδρα εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, οι οποίες προχώρησαν στην ανάσυρση της σορού από το πηγάδι.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει η Αστυνομία.

Πηγή: patrisnews.gr

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