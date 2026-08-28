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Χαλκιδική: Νεκρός 66χρονος επιβάτης σκάφους αναψυχής – Έπαθε ανακοπή κατά τη διακομιδή

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ένας 66χρονος από το Ισραήλ έχασε χθες τη ζωή του στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, χθες το απόγευμα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά, ότι 66χρονος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Ισραήλ) σκάφους αναψυχής σημαίας Πολωνίας, έχρηζε μεταφοράς σε νοσοκομείο, λόγω έντονης αδιαθεσίας.

Ο 66χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και κατά την διακομιδή του, υπέστη καρδιακή ανακοπή και έχασε τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού που διενεργεί τη προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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