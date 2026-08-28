Ιός του Δυτικού Νείλου – Σύψας: Κανείς δεν είναι άνοσος – Να δημοσιευτούν όλα τα στοιχεία ψεκασμών

Την ανησυχία του για την επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζει φέτος η χώρα αναφορικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου εξέφρασε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Νικόλαος Σύψας, τονίζοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη συρροή κρουσμάτων από το 2018 και προειδοποιώντας ότι το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες.

Ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας υπογράμμισε την ανάγκη εντατικοποίησης των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης, με έμφαση στους ψεκασμούς, την απομάκρυνση των στάσιμων υδάτων, την εντομολογική επιτήρηση αλλά και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της ανάπτυξης διαγνωστικών rapid tests για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ώστε να υπάρχει ταχύτερη διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενών.

«Θέλουμε να βγουν διαγνωστικά τεστ για τον ιό του Δυτικού Νείλου για να έχουμε μια πιο γρήγορη διάγνωση. Η γρήγορη διάγνωση βοηθάει πάρα πολύ στο να αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Θα λειτουργεί όπως λειτουργεί και ένα rapid test για οποιοδήποτε άλλο λοιμώδες νόσημα, όπως είναι ο COVID για παράδειγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η μεγαλύτερη συρροή κρουσμάτων από το 2018»

Ο κ. Σύψας έκανε λόγο για ιδιαίτερα δυσμενή επιδημιολογική εικόνα, εξηγώντας ότι η φετινή συρροή κρουσμάτων είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από το 2018.

«Έχουμε μια, μάλλον, κακή επιδημιολογική εικόνα αυτό το καλοκαίρι για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι από το 2018 που είχαμε εκείνη τη μεγάλη επιδημία. Είναι η μεγαλύτερη, όχι επιδημία, αλλά συρροή κρουσμάτων που έχουμε από τότε», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω κουνουπιών, γι’ αυτό και δεν πρόκειται για επιδημία με την κλασική έννοια του όρου.

«Είναι μια νόσος που μεταδίδεται με κουνούπια. Επομένως, δεν είναι επιδημία με την κλασική έννοια. Αλλά έχουμε μεγάλη συρροή κρουσμάτων. Και είχαμε ξανά το 2018 μια συρροή κρουσμάτων Δυτικού Νείλου. Αυτή τη φορά είναι επίσης πολύ μεγάλη», είπε. «Αν νοσήσει κάποιος από εμάς, δεν μπορεί να το μεταδώσει στον διπλανό του. Ακόμη κι αν ένα κουνούπι τσιμπήσει εμάς που νοσούμε, το κουνούπι δεν μολύνεται, γιατί το ποσό του ιού που έχουμε στο αίμα μας είναι πολύ χαμηλό. Άρα το κουνούπι δεν μολύνεται. Το κουνούπι μολύνεται μόνο αν τσιμπήσει ένα πουλί ή ένα άλλο θηλαστικό».

Οι ψεκασμοί και τα στάσιμα νερά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο καθηγητής στην ανάγκη συστηματικών ψεκασμών και απομάκρυνσης των στάσιμων υδάτων, ειδικά στην Αττική, όπου, όπως είπε, οι αυξημένες βροχοπτώσεις του χειμώνα δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των κουνουπιών.

«Οι ψεκασμοί είναι ένα μεγάλο μέρος της αντιμετώπισης του προβλήματος. Φαντάζομαι είχαν ήδη αρχίσει από τον Μάιο. Να σημειώσω ότι στην Αττική είχαμε πολλές βροχές τον χειμώνα, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά στάσιμα ύδατα από την άνοιξη», ανέφερε.

«Δυστυχώς, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δημοσιευμένα τα στοιχεία αν έχουμε μεγαλύτερη κυκλοφορία κουνουπιών στην Αττική. Εγώ φαντάζομαι ότι έχουμε πολύ περισσότερα κουνούπια στην Αττική φέτος. Και επίσης δεν έχουμε το στοιχείο πόσα από τα κουνούπια αυτά είναι μολυσμένα», τόνισε. «Τα στοιχεία από τις παγίδες κουνουπιών που πρέπει να είναι παντού σε όλους τους Δήμους δεν είναι αναρτημένα πουθενά. Δεν τα ξέρουμε. Φαντάζομαι όμως ότι τα στοιχεία αυτά δείχνουν μια αυξημένη κυκλοφορία κουνουπιών λόγω της μεγάλης υγρασίας και των στάσιμων υδάτων».

Ο κ. Σύψας ζήτησε μια πιο ολιστική και συντονισμένη αντιμετώπιση του προβλήματος, με συνεχή αξιολόγηση των μέτρων.

«Θέλουμε μια πιο ολιστική αντιμετώπιση, όπως απομάκρυνση όλων των στάσιμων υδάτων από την Περιφέρεια και από το Υπουργείο και ό,τι άλλο χρειάζεται. Εντομολογική επιτήρηση, περιβαλλοντική διαχείριση, και κυρίως να έχουμε συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων».

Όπως εξήγησε, δεν αρκεί να πραγματοποιούνται ψεκασμοί, αλλά πρέπει να υπάρχει έλεγχος για το κατά πόσο αυτοί έχουν αποτέλεσμα.

«Έγινε μια παρέμβαση, ήταν αποτελεσματική; Έπεσε το φορτίο; Δηλαδή, εκεί που ψεκάζουν, μετά να έχουμε και τα στοιχεία αν όντως μειώθηκαν εκεί τα κρούσματα. Πρέπει δηλαδή να έχουμε τα στοιχεία αυτά, τι έγινε τελικά. Και αν η παρέμβαση δεν απέδωσε, πρέπει να επαναληφθεί».

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός πως μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση διατρέχουν οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσηση και σε νεότερους, υγιείς ανθρώπους.

«Θα έπρεπε να διευκρινίσουμε ότι ναι μεν ο παράγοντας κινδύνου είναι η ηλικία και τα συνυπάρχοντα νοσήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι εντελώς άνοσοι. Ο καθένας μπορεί να μολυνθεί, ακόμη και παιδιά, και νέοι και ενήλικοι και υγιείς άνθρωποι».

«Οι ηλικιωμένοι έχουν περισσότερο κίνδυνο να το κάνουν, αλλά όχι ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε εντελώς άνοσοι. Δηλαδή, και ένας υγιής άνθρωπος, αν κολλήσει τον ιό του Δυτικού Νείλου, μπορεί να κινδυνέψει», σημείωσε.

Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα ασθενή που νοσηλεύεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο. «Στο Λαϊκό Νοσοκομείο αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε ασθενή, ο οποίος δεν είναι ηλικιωμένος, είναι υγιής και είναι στην ηλικία των 50, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Άρα κανείς δεν είναι εντελώς άνοσος. Αλλά μεγαλύτερο κίνδυνο όμως έχουν οι ομάδες που έχω ήδη πει».

«Όλα τα στάσιμα νερά πρέπει να εξαφανιστούν»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Σύψας στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι εστίες ανάπτυξης κουνουπιών όχι μόνο σε επίπεδο Δήμων και Περιφέρειας, αλλά και στα σπίτια.

«Το πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι είτε οι Δήμοι είτε η Περιφέρεια, να απομακρύνουν τα στάσιμα ύδατα. Όλα τα στάσιμα νερά πρέπει να εξαφανιστούν και σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων, αλλά και σε επίπεδο σπιτιών μας».

«Αν έχουμε στο μπαλκόνι μας μια γλάστρα ή μια ποτίστρα, οτιδήποτε με στάσιμα νερά, όλα αυτά πρέπει να έχουν εντελώς ψεκαστεί. Γιατί και σε ελάχιστο νερό το κουνούπι μπορεί να αφήσει τα αυγά του», είπε.

Παράλληλα, ζήτησε ένα κεντρικό σχέδιο, με ενημέρωση των πολιτών για το πού πραγματοποιούνται οι ψεκασμοί και ποια είναι τα αποτελέσματά τους.

«Κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται ένα κεντρικό και συντονισμένο σχέδιο, το οποίο πρέπει να το ξέρουμε και εμείς οι πολίτες, πού γίνονται οι ψεκασμοί, σε ποια έκταση γίνονται, και κυρίως τι αποτελέσματα έχουν. Και αν πρέπει να επαναληφθούν».

Ο καθηγητής σημείωσε ακόμη ότι η παρουσία του ιού δεν περιορίζεται στους θερινούς μήνες, καθώς έχουν καταγραφεί κρούσματα ακόμη και τον χειμώνα. «Ο ιός του Δυτικού Νείλου φέτος ήταν παρών και τον χειμώνα. Έχουμε δει κρούσματα ακόμη και τον χειμώνα. Άρα είναι σε όλη τη διάρκεια του έτους. Απλώς το καλοκαίρι έχουμε μια συρροή κρουσμάτων».

«Ήταν πάντα εδώ ο ιός, ήταν πάντα εδώ τα κουνούπια και μάλιστα μολυσμένα κουνούπια, ακόμη και στη διάρκεια του χειμώνα, που κανονικά δεν έχουμε κουνούπια», ανέφερε.

Αναφερόμενος στους ψεκασμούς, σημείωσε ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να δημοσιοποιούν τα στοιχεία για τις παρεμβάσεις.

«Φαντάζομαι ότι προφανώς η Περιφέρεια έχει κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει και οι Δήμοι. Απλώς εκείνο το οποίο θα θέλαμε και εμείς σαν Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων είναι όλα αυτά τα στοιχεία να δημοσιοποιούνται, πού γίνονται, πότε γίνονται».

«Να κάνουμε ψεκασμούς και στους κήπους μας»

Ο κ. Σύψας ενθάρρυνε παράλληλα τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα και στους ιδιωτικούς τους χώρους, προτείνοντας τη συνδρομή εξειδικευμένων συνεργείων ή, όπου είναι εφικτό, τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.

«Εγώ ενθαρρύνω τους πολίτες να κάνουν και έναν ψεκασμό, είτε να φωνάξουν εξειδικευμένο συνεργείο εντομοκτονίας».

Όπως διευκρίνισε, για τη χρήση σκευασμάτων θα πρέπει να προηγείται η συμβουλή ειδικού.

«Αν έχουμε ακόμη και μηχανήματα, είτε χειροκίνητα είτε ηλεκτροκίνητα, τα οποία μπορούν να ψεκάσουν τον κήπο μας, αφού πάρουμε τη συμβουλή, βέβαια, ενός γεωπόνου για το τι ακριβώς φάρμακα θα χρησιμοποιήσουμε και σε ποια δοσολογία. Μπορούμε να κάνουμε τακτικούς ψεκασμούς στον κήπο μας εμείς οι ίδιοι ή να καλέσουμε ένα εξειδικευμένο συνεργείο».

Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η εκτίμησή του για την πορεία των κρουσμάτων το επόμενο διάστημα.

«Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε συρροή κρουσμάτων και τον Σεπτέμβριο και ενδεχομένως και τον μισό Οκτώβριο», προειδοποίησε.

«Περιμένω το φαινόμενο να αρχίσει να επιβραδύνεται και να εξαφανίζεται μετά προς τα τέλη Οκτωβρίου. Άρα, έχουμε μπροστά μας πολύ καιρό. Γι’ αυτό ακριβώς τονίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη επίταση και ένταση των μέτρων τα οποία πρέπει να λάβει η Πολιτεία για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο».

Κλείνοντας, ο κ. Σύψας εξέφρασε την ανησυχία του για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών, υπογραμμίζοντας ότι η φετινή περίοδος θα πρέπει να αποτελέσει και ένα μάθημα για την επόμενη χρονιά.

«Είμαι ανήσυχος γιατί χάνουμε ανθρώπους. Μπορεί βέβαια να μην είναι μια επιδημία τύπου COVID, αλλά χάνουμε ανθρώπους. Ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να το προλάβουμε το φαινόμενο και ενδεχομένως αυτή η φετινή περίοδος είναι και μια περίοδος που μπορούμε να πάρουμε μαθήματα για το τι πρέπει να κάνουμε του χρόνου ώστε να μην επαναληφθεί».