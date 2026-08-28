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Τουρκικό drone πέταξε μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου – Σηκώθηκαν ελληνικά F16 για να το αναχαιτίσουν

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Τουρκία το πρωί της Παρασκευής, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το protothema.gr, το τουρκικό UAV κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

Η Πολεμική Αεροπορία αντέδρασε άμεσα, θέτοντας σε εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 απογειώθηκε προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχαίτιση του τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

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