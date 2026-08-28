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Η Βελίκα Καραβάλτσιου αποχαιρέτησε με δάκρυα το MEGA: “Δεν θέλω να κλάψω”

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THESTIVAL TEAM

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Με έντονη συγκίνηση ολοκλήρωσε η Βελίκα Καραβάλτσιου την τελευταία της εκπομπή στην “Κοινωνία Ώρα MEGA”, το πρωί της Παρασκευής.

Η δημοσιογράφος, έχοντας στο πλευρό της τον Γιάννη Χρηστάκο, αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του MEGA και ευχαρίστησε τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια, καθώς όπως ανέφερε κάνει ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα.

«Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο MEGA και στους ανθρώπους του», είπε αρχικά η Βελίκα Καραβάλτσιου λίγο πριν το τέλος, συγκρατώντας με δυσκολία τη συγκίνησή της.

«Δεν θέλω να κλάψω», συμπλήρωσε.

«Θα προσπαθήσω να πω ένα ευχαριστώ χωρίς να κλάψω σε όλο το MEGA και στους ανθρώπους του, σε όλο τον όμιλο Alter Ego, στον Σταμάτη Μαλέλη, στους αρχισυντάκτες και στους συναδέλφους μας πάνω στην αίθουσα σύνταξης, που είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια και έχουμε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια η Βελίκα Καραβάλτσιου, τονίζοντας πως κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα της και με την ευχή να ξανασυναντηθεί με τους συνεργάτες της.

Βελίκα Καραβάλτσιου

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