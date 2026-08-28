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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τσάκωσαν νεαρό που προσπάθησε να διαρρήξει σπίτι – Είχε ξαφρίσει άλλο σπίτι και αποθήκη του ίδιου ιδιοκτήτη

Intime
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Στην αυτόφωρη σύλληψη ενός 17χρονου για απόπειρα διάρρηξης σπιτιού στην περιοχή του Δενδροποτάμου προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο έπειτα από ενημέρωση του Κέντρου Άμεσης Δράσης από 25χρονο, ένοικο ισόγειας κατοικίας, ιδιοκτησίας ενός 57χρονου άντρα, που βρίσκεται στην περιοχή του Δενδροποτάμου, για άτομο που προσπάθησε να διαρρήξει την πόρτα του σπιτιού.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, ο ίδιος νεαρός, αρχές Αυγούστου 2026, διέρρηξε σπίτι και αποθήκη του ίδιου ιδιοκτήτη, απ’ όπου αφαίρεσε, συνολικά, το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, εργαλεία χρηματικής αξίας 1.800 ευρώ, κινητό τηλέφωνο, πυροβόλο μονόκαννο όπλο που κατείχε νόμιμα ο 57χρονος και δύο κουτιά φυσίγγια.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

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