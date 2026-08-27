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Πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση πέντε οχημάτων στη Μουδανιών – Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία σημειώνονται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν την είσοδο στην πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγη ώρα συγκρούστηκαν πέντε οχήματα στο ρεύμα εισόδου, 1 χιλιόμετρο πριν από το ύψος του Cosmos.

Από τη σύγκρουση δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στα οχήματα. Στο σημείο σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων

Θεσσαλονίκη

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