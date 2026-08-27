ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων, συνεχίζονται οι αιτήσεις

Αναρτήθηκαν σήμερα (27.8.2026) οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2026 της ΔΥΠΑ (Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης), καθώς και το Μητρώο Παρόχων.

Στους προσωρινούς πίνακες που ανάρτησε σήμερα η ΔΥΠΑ περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του προγράμματος για 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων, αξίας 25 ευρώ η καθεμία, με συνολικό προϋπολογισμό 3,75 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σημειώνεται πως στο πρόγραμμα συμμετέχουν μέχρι τώρα 818 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι, ενώ οι αιτήσεις των παρόχων συνεχίζονται.

Η επιταγή έχει τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού. Με αυτήν, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, τα οποία χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς δημόσιους φορείς. Για όλα τα βιβλία προβλέπεται έκπτωση τουλάχιστον 10%, με εξαίρεση τα ξενόγλωσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/deltia-bivlion