Δανάη Μπάρκα: Πόσο καθόλου αυτονόητα είναι αυτά που έχουμε

Καλοκαιρινές στιγμές από την εξόρμησή της στη θάλασσα μοιράστηκε η Δανάη Μπάρκα με τους διαδικτυακούς της φίλους, το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από την απόδρασή της με σκάφος, ποζάροντας με μαύρο ολόσωμο μαγιό. Σε ένα από τα στιγμιότυπα απολαμβάνει τη θέα με φόντο το απέραντο γαλάζιο, ενώ σε άλλο χαμογελά στον φακό, χωρίς μακιγιάζ.

Η Δανάη Μπάρκα συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα μήνυμα για όλα εκείνα που συχνά θεωρούμε δεδομένα στην καθημερινότητά μας, υπενθυμίζοντας τη σημασία του να εκτιμάμε τις απλές στιγμές.

«Κάπου ανάμεσα στο μπλε και στο πράσινο, θυμήθηκα πόσο όμορφη είναι η ζωή και πόσο καθόλου αυτονόητα είναι αυτά που έχουμε», έγραψε.

«Να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή και να χαιρόμαστε με ό,τι κι αν έχουμε», πρόσθεσε η Δανάη Μπάρκα.