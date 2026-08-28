Θάνος Πλεύρης: Η Ελλάδα είναι πιο εκτεθειμένη στις μεταναστευτικές ροές

Στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA φιλοξενήθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Αρχικά ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στη μείωση των μεταναστευτικών ροών, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με την Τουρκία αποδίδει, ενώ η κύρια πίεση αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στη διαδρομή από τη Λιβύη προς την Κρήτη.

«Οι τρεις βασικές χώρες που πιέζονται πάντα ως πρώτη υποδοχή είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Η Κύπρος και η Μάλτα, όχι ότι δεν πιέζονται – επειδή είναι νησιά, τα κυκλώματα δεν τα προτιμούν γιατί θέλουν χώρους να μπορούν να πάνε στην ενδοχώρα. Η Ελλάδα είναι και η πιο εκτεθειμένη γεωγραφικά, γιατί συνορεύει με την Τουρκία χερσαία, θαλάσσια με την Τουρκία και έχει από κάτω Αίγυπτο και Λιβύη».

«Η Ισπανία έχει ακολουθήσει μια άλλη πολιτική, που με την οποία εμείς διαφωνούμε. Έχει μια πολιτική κατά βάση που θεωρεί ότι μπορεί εύκολα κάποιος να νομιμοποιηθεί και πιστεύουμε ότι ένας από τους παράγοντες που εκμεταλλεύτηκαν τα κυκλώματα και παρερμήνευσαν ακόμα και τον ίδιο το νόμο Σάντσεζ πολλές φορές με μηνύματα που στέλνανε, “πηγαίντε στην Ισπανία, τώρα δίνει χαρτιά”. Έδωσε όμως ένα εκατομμύριο χαρτιά. Η Ελλάδα αντιμετώπισε παρόμοιο φαινόμενο στον Έβρο. Στον Έβρο ήμασταν προετοιμασμένοι».

«Η Τουρκία γενικώς έχει αλλάξει μια πολιτική στο μεταναστευτικό επειδή παίρνει αρκετά λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παράλληλα η Τουρκία είδε ότι προστατεύοντας τα ανατολικά της σύνορα, δηλαδή περιορίζοντας τις ροές που μπαίνουν, περιορίζονται και οι ροές. Όσο η Τουρκία ήταν transit χώρα, αυτομάτως είχε και περισσότερες ροές. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει δώσει δείγματα η Τουρκία ότι πάει να αλλάξει αυτή την πολιτική, δηλαδή, η συνεργασία παραμένει. Τα νούμερα συνεχώς πέφτουν».

«Στο Αιγαίο μπορείς να κάνεις και πολύ πιο εύκολα και αποτροπές, οτιδήποτε. Στο Λιβυκό Πέλαγος δεν πρέπει να ξεκινάνε οι βάρκες, γιατί αν ξεκινήσουν οι βάρκες και βρεθούνε στα ανοιχτά, δεν υπάρχουν οι δυνατότητες επιστροφής, όπως πολλοί λένε. Στο Αιγαίο πράγματι μπορείς γρήγορα να ενημερώσεις, να σταματήσεις. Το Λιβυκό είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Έχουμε σενάρια και αν τυχόν αυτό κλιμακωθεί».

«Τα νούμερα ακόμα και στην Κρήτη, που δε μας ευχαριστούν μεν, είναι σε απόλυτους αριθμούς στις 12.000 στο 8μηνο. Δεν είναι δηλαδή νούμερα που παραπέμπουν σε αλλαγή ή ένταση του μεταναστευτικού ως προς τους αριθμούς, αλλά οπωσδήποτε είναι μια διαδρομή που θέλουμε να σταματήσει και είμαστε σε μια συνεννόηση. Η πολιτική που ακολουθούμε είναι μόλις φτάσει κάποιος, γίνεται διαχωρισμός και γι’ αυτόν το λόγο χρησιμοποιούνται όλες οι δομές».

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης, το ποσοστό έγκρισης ασύλου έχει μειωθεί στο 37%, ενώ για όσους το δικαιούνται, εφαρμόζονται προγράμματα άμεσης εργασιακής ένταξης στην επαρχία χωρίς τη χορήγηση επιδομάτων.

«Πρέπει να καταλάβουν ότι όσοι έρχονται παράνομα και δεν δικαιούνται άσυλο – και αυτή τη στιγμή είναι η πλειοψηφία αυτή, παλιότερα το 70% έπαιρνε άσυλο, τώρα παίρνει το 37% γιατί αλλάξαμε και τους κανόνες πως γίνεται το άσυλο. Αυτοί θα πρέπει να ξέρουν ότι όσο και να καθυστερήσει η διαδικασία, ούτε θα νομιμοποιηθούν στην Ελλάδα. Θα καθυστερήσει; Προσπαθούμε να την κάνουμε πιο γρήγορα. Δεν είναι εύκολη η αναγκαστική απέλαση, αλλά τελικά θα είναι σε κλειστή δομή. Δεν θα κυκλοφορεί στις γειτονιές μας και αυτό θέλει χρόνο για να φέρει τα αποτελέσματά του, αλλά θα τα φέρει».

«Αυτός που δεν δικαιούται άσυλο πρέπει από την πρώτη στιγμή να ξέρει ότι θα επιστρέψει. Και αυτό είναι το εγχείρημα που κάνουμε με τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Δανία. Θα έχουμε ανακοινώσεις αναφορικώς με τα κέντρα επιστροφών, είμαστε κοντά σε συμφωνία. Το δουλεύουμε πάρα πολύ πέντε χώρες. Είμαστε κοντά σε συμφωνία με αφρικανική χώρα. Έχουν γίνει συζητήσεις. Πιστεύουμε όμως ότι εντός του ’26 πια θα έχουμε μια συμφωνία και το ’27 θα λειτουργήσει, με γνώμονα ότι όποιος απορρίπτεται το άσυλό του ή θα πηγαίνει στη χώρα καταγωγής του ή αν δεν μπορούμε να πάει στη χώρα καταγωγής του, είτε γιατί δεν τον παίρνει, είτε γιατί καθυστερεί να τον πάρει, είτε γιατί δεν έχουμε προξενικές αρχές εκεί πέρα να συνεννοηθούμε, θα του λες ότι αν δεν γυρίσεις στη χώρα σου, θα πας σε μια αφρικανική χώρα που θα έχουμε διασφαλίσει ότι θα λειτουργούν οι δομές εκεί με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά δεν θα βρίσκεσαι στην Ευρώπη».