Κατεπείγουσα ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών σε Ελλάδα και ΕΕ

«Λίγες ημέρες πριν το πρώτο κουδούνι και για μια ακόμα χρονιά, τα σχολεία στην Ελλάδα θα ανοίξουν με μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικών όπως και πέρσι που η χρονιά “έκλεισε” με 5.000 κενά», αναφέρει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, προσθέτοντας «χαρακτηριστικά, όπως αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με κατεπείγουσα ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του κόμματος Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, οι φετινοί αναπληρωτές είναι 30.000, ενώ πέρσι ήταν 45.000».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ προκλητικά κομπάζει ισχυριζόμενη πως “έγιναν οι απαραίτητες προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών”, οι οποίες όμως αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των κενών και υπολείπονται ακόμα κι από τις συνταξιοδοτήσεις (4.789 προσλήψεις για 5.033 συνταξιοδοτήσεις).

Συνεχίζεται δε απτόητη η απαράδεκτη και αντιπαιδαγωγική συγχώνευση τμημάτων για την “εξοικονόμηση” πόρων και εκπαιδευτικών. Οι ελλείψεις, τα κενά και οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις στους εκπαιδευτικούς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ενδεικτικά, από τις σχολικές αίθουσες στη Γερμανία λείπουν 27.000 εκπαιδευτικοί και 4.000 στη Γαλλία, με εκτόξευση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και την κατάργηση μονίμων οργανικών θέσεων.

Παντού καταγράφεται η ίδια τάση στην ΕΕ , για την οποία “πίνουν νερό” εκτός της κυβέρνησης και η βολική αντιπολίτευση των ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ με και χωρίς Τσίπρα, πλειοδοτώντας σε κοστολογημένες εκδοχές της ίδιας αντιλαϊκής στρατηγικής. Κοινός παρονομαστής η μειούμενη κρατική χρηματοδότηση για την δημόσια παιδεία άρα και για τις προσλήψεις, τους μισθούς, τη στήριξη των εκπαιδευτικών για στέγη, μεταφορές κ.ο.κ τα οποία θεωρούνται κόστος. Αντιθέτως, ΕΕ και κυβερνήσεις στα κράτη-μέλη δίνουν πακτωλό χρημάτων στην πολεμική οικονομία, και προπαγανδίζουν στην νεολαία “την κουλτούρα των φερέτρων”, για να την θυσιάσουν στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο όπου γης.

Τα δε προγράμματα ΕΣΠΑ της ΕΕ σταματούν ακόμα και τις όποιες, ανεπαρκείς χρηματοδοτήσεις τους, αφού λήγουν και δεν ανανεώνονται, ανοίγοντας έτσι διάπλατα την πόρτα σε ιδιωτικές επενδύσεις σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης», σημειώνει η ΕΟ του ΚΚΕ.

Βάσει αυτών ο ευρωβουλευτής του κόμματος υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Ερωτάται η Επιτροπή πώς τοποθετείται:

–στο γεγονός ότι κάθε χρόνο τα κενά των εκπαιδευτικών είναι όλο και περισσότερα προωθώντας συγχωνεύσεις τμημάτων σε τμήματα που φτάνουν τα 27 παιδιά, ως αποτέλεσμα της ευρωενωσιακής πολιτικής που θεωρεί τις προσλήψεις κόστος, κι αυτή αποτυπώνεται και στην “Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τους Εκπαιδευτικούς και τους Εκπαιδευτές”, η οποία προτάσσει τη διαιώνιση του καθεστώτος των αναπληρωτών που αναπληρώνουν κάθε χρόνο…τον εαυτό τους όπως και τη διαρκή κινητικότητά τους;

–στο γεγονός ότι η δημόσια παιδεία με την όλο και λιγότερη χρηματοδότηση της από τον κρατικό προϋπολογισμό και μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ υποβαθμίζεται και εμπορευματοποιείται αντί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, ενώ αντίθετα την ίδια στιγμή εξασφαλίζεται αθρόα χρηματοδότηση για τους πολεμικούς προϋπολογισμούς;»