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Viral o “πληγωμένος” επιβάτης του Μετρό Θεσσαλονίκης – “Είναι φαντασμαγορικό, αλλά χώρισα”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μια διαφορετική διάσταση στην ημέρα εγκαινίων της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά έδωσε ένας νεαρός Θεσσαλονικιός, ο οποίος κλήθηκε να περιγράψει τις πρώτες του εντυπώσεις από το νέο έργο.

Μιλώντας για την εμπειρία του στην κάμερα του MEGA, ο νεαρός χαρακτήρισε το νέο δίκτυο «πολύ φαντασμαγορικό», ωστόσο η χαρά του δεν ήταν… ολοκληρωμένη.

Και ο λόγος δεν είχε να κάνει με το ίδιο το έργο, αλλά με την προσωπική του ζωή.

«Είναι πολύ φαντασμαγορικό αν και εγώ τώρα είμαι λίγο στεναχωρημένος επειδή πρόσφατα χώρισα με την κοπέλα μου και δεν θα μπορέσω να το δω μαζί της», ανέφερε, σε μια αυθόρμητη απάντηση.

Η ατάκα του δεν άργησε να γίνει viral με τον νεαρό επιβάτη να γίνεται η απόδειξη πως κάποιες διαδρομές, δεν είναι το ίδιο όμορφες εάν δεν μπορείς να τις κάνεις με τον άνθρωπο που θες.

Μετρό Θεσσαλονίκης

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