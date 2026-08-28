Ταχιάος: Λίγα μετρό στον κόσμο προσφέρουν την ποιότητα του μετρό Θεσσαλονίκης

Μία μέρα μετά τα εγκαίνια των πέντε νέων σταθμών της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, Νίκος Ταχιάος μίλησε στο ΕΡΤNews και την εκπομπή «Συνδέσεις» για όσα θα προσφέρει ο νέος κλάδος του μετρό στην περιοχή, αλλά και στην πόλη.

Ο κ.Ταχιάος στάθηκε επίσης και στη διάνοιξη της οδού Πόντου, αλλά και στο flyover που φαίνεται ότι προχωρά με γοργούς ρυθμούς και αναμένεται να είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027.

«Στα λεωφορεία ούτως ή άλλως γίνεται μια επανάσταση. Δηλαδή έχουμε μια πολύ ραγδαία αύξηση των ηλεκτρικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη, η οποία αντικειμενικά πρέπει να πούμε είναι αναλογικά με την Αθήνα πολύ καλύτερη. Εκείνο που όμως είναι σημαντικό είναι να αφήσουμε τα αυτοκίνητα έξω από τους δρόμους για να μπορέσει πραγματικά να γίνει καλύτερη ζωή μας και το μετρό. Κυρίως σε αυτό συνεισφέρει, αυτός είναι ο ρόλος του. Να υποκαταστήσει την κίνηση ακόμη και των λεωφορείων, με την έννοια ότι τα λεωφορεία θα πρέπει να τροφοδοτούν το μετρό ως μητροπολιτικό μέσο», ανέφερε και πρόσθεσε για τη διάνοιξη της οδού Πόντου:

«Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μια οδό που δεν είναι ανοιγμένη, άρα δεν έχουμε δρόμο. Στη μέση (σ.σ. του υπάρχοντος χώρου) υπάρχει μια νησίδα με δενδροστοιχίες που ουσιαστικά θα είναι μια λεωφόρος για την Καλαμαριά. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό και για λόγους ασφαλείας του μετρό, διότι αν συμβεί κάτι στο διπλανό σταθμό και πρέπει να κινηθεί κάποιος από τον διπλανό σταθμό, θα πρέπει να περάσει από έναν δαιδαλώδες δίκτυο δρόμων. Άρα έχει σημασία να υπάρχει η οδός Πόντου. Θα αλλάξει η Καλαμαριά, αλλά εκείνο που είναι πιο ουσιαστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή κάτω από το έδαφος της Καλαμαριάς υπάρχουν πέντε σταθμοί, οι οποίοι είναι πραγματικά ένα κέντημα. Χθες πήρα το βράδυ το μετρό από το κέντρο για να δω τι γίνεται. Δεν μπορώ να περιγράψω την ποιότητα που προσφέρει το μετρό της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι δεν υπερβάλλω, Είναι μια κλίμακα παραπάνω από την ίδια την κλίμακα της πόλης. Ανεβάζει την πόλη, το ίδιο το μετρό και νομίζω ότι οι Θεσσαλονικείς σιγά σιγά το αναγνωρίζουν.

Δεν μπαίνει εύκολα στη ζωή τους το μετρό δεν μπαίνει στο μοτίβο των μετακινήσεων σου από τη μία μέρα στην άλλη. Στην αρχή πας, το βλέπεις ως ατραξιόν, μετά καταλαβαίνεις ότι πρέπει να το βάλεις στη ζωή σου και σιγά σιγά έχει μπει στη ζωή πάρα πολλών».

Για το επαναφορτιζόμενο εισιτήριο και το σύστημα tap & pay, αλλά και το μετρό προς δυτικά:

«Στην Καλαμαριά υπάρχει το tap & pay ως εγκατάσταση, δεν λειτουργεί ακόμα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει την πύλη και με την πιστωτική του κάρτα για να μπει και η πιστωτική -χρεωστική κάρτα και μετά θα χρεωθεί ανάλογα.

Στην Αθήνα υπάρχει και στην Καλαμαριά αυτή τη στιγμή, γιατί η σύμβαση της Καλαμαριάς επέτρεπε να γίνει. Η σύμβαση της Θεσσαλονίκης ήταν μια σύμβαση που ξεκίνησε στις αρχές του 2000, δεν υπήρχαν τότε αυτά τα συστήματα.

Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο κάνουμε τώρα είναι να επεκτείνουμε αυτή τη σύμβαση Καλαμαριάς για να μπορέσει να εγκατασταθεί και η ίδια δυνατότητα στη βασική γραμμή, ώστε κάπου στις αρχές της επόμενης χρονιάς να λειτουργεί το tap & pay. Eίναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα λυθεί. Αυτή τη στιγμή το μετρό μπήκε στη ζωή των Θεσσαλονικιών.

Μπήκε τώρα στη ζωή των Καλαμαριωτών. Εάν με ρωτούσατε τι ήθελα να κάνω, θα ήθελα να υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι και αύριο την ίδια πραγματικότητα που υπάρχει κάτω από το έδαφος της Καλαμαριάς, να την μεταφέρουμε κάτω από το έδαφος του Ευόσμου, της πλατείας του Ευόσμου, κάτω από το έδαφος της πλατείας Τερψιθέας στην Ευκαρπία. Είναι μεγάλη προτεραιότητα να πάμε το μετρό στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Αυτή την πραγματικότητα πρέπει όλη η πόλη να τη μοιραστεί.

Για να γίνει αυτό χρειάζονται λεφτά και τα λεφτά δεν υπάρχουν από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχει όμως μεγάλη ωριμότητα στις μελέτες για τη προοδευτική επέκταση του Μετρό. Ανατίθεται εντός των ημερών και η μελέτη κόστους οφέλους, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορείς να πας σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και να πάρεις χρήματα. Και εννοώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για δανεισμό. Είναι πάρα πολύ βασικό να υπάρχει αυτό. Μέχρι τέλος του έτους θα υπάρχουν και μόλις τα χρηματοδοτικά εργαλεία προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει για τη μορφή τους».

Για τα οφέλη που αναμένεται να φέρει η επέκταση μετρό προς Καλαμαριά:

«Υπάρχει μια μελέτη η οποία λέει ότι η δυνητική ζήτηση της Καλαμαριάς είναι περίπου 63.000 επιβάτες. Δεν έρχεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει το χρόνο του. Δηλαδή ο άλλος πρέπει να βάλει το μέσο στην καθημερινότητά του. Δεν το κάνει από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν αφήνουμε εύκολα το αυτοκίνητο, δεν αφήνουμε κάτι που μέχρι χθες θεωρούσαμε ως ευκολία μέχρι να πειστούμε ότι αυτό που έχουμε είναι ευκολία. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει όμως ότι και 12.000 έως 15.000 αυτοκίνητα θα μείνουν στην άκρη. Θα μείνουν παρκαρισμένα στα σημεία στα οποία βρίσκονται, στις πυλωτές, στους δρόμους και αυτό είναι σημαντικό να μη βγουν στην πόλη. και με τη σειρά του μεταφράζεται σε αρκετούς τόνους, 25 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ημερησίως, κάτι που είναι μια πολύ σημαντική περιβαλλοντική συμβολή. Πρέπει ως πόλη να καταλάβουμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα κομψοτέχνημα.

Τέτοιο καθαρό μετρό, τόσο προσεγμένο μετρό. Υπάρχει μια εταιρεία η οποία από το πρωί μέχρι το βράδυ έχει παρουσία. Υπάρχουν συνεργεία καθαρισμού στους σταθμούς του μετρό όλη την ημέρα. Νομίζω ότι λίγα μετρό στον κόσμο προσφέρουν την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει το μετρό Θεσσαλονίκης, Τα πολύ σύγχρονα μετρό μόνο και σε αυτή την κατηγορία».

Τέλος για το Flyover ανέφερε:

«Τον Μάιο του ’27 τοποθετείται για παράδοση. Είναι ένα έργο που τρέχει. Επειδή όμως όλοι αυτοί βλέπουν ότι αυτό το έργο προχωράει πάρα πολύ γρήγορα, νομίζω ότι έχουν αποδεχθεί αυτή την αναστάτωση, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει αρχή, μέση, τέλος και είμαστε πολύ πέρα από τη μέση. Αυτή τη στιγμή πάνω από 60% των εργασιών έχει προχωρήσει. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει το έργο το τρέχουν τρελά. Υπάρχουν παντού εργοτάξια σε όλο το μήκος της περιφερειακής οδού».