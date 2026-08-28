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Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας

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Απεβίωσε ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών, όπως αναφέρει ανακοίνωση των Ανακτόρων.

Ο Χάραλντ είχε αναλάβει τα καθήκοντα του μονάρχη στις 17 Ιανουαρίου 1991, μετά τον θάνατο του πατέρα του, βασιλιά Olav V.

Τέσσερις ημέρες αργότερα ορκίστηκε ενώπιον του Storting ότι θα τηρεί το Σύνταγμα, ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε η τελετή καθαγιασμού του στον καθεδρικό ναό Nidaros του Trondheim.

Η βασιλεία του συνδέθηκε με μια περίοδο κατά την οποία η νορβηγική μοναρχία διατήρησε τον θεσμικό της ρόλο, αλλά ταυτόχρονα απέκτησε μια πιο άμεση και ανθρώπινη δημόσια εικόνα.

Ο ίδιος είχε υιοθετήσει, όπως ο πατέρας και ο παππούς του, το σύνθημα «Alt for Norge» («Όλα για τη Νορβηγία»).

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