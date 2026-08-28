Θεσσαλονίκη: 30χρονος μπήκε με μηχανή ανάποδα σε δρόμους, περνούσε με κόκκινα και τράκαρε – Χτύπησε αστυνομικούς, πρόστιμα 18.000 ευρώ

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στους δρόμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης, με έναν 30χρονο να οδηγεί επικίνδυνα και τελικά να προκαλεί τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 30χρονος εντοπίστηκε χθες το βράδυ να κινείται με δίκυκλο οδηγώντας επικίνδυνα, αντίθετα σε ρεύματα κυκλοφορίας οδών της ανατολικής Θεσσαλονίκης και μονόδρομο, ενώ παραβίασε συστηματικά, διαδοχικά και πολλαπλά ερυθρούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών. Κατά πληροφορίες, ο άνδρας προσέκρουσε με τη μηχανή σε οχήματα.

Κατά τη σύλληψή του έκανε χρήση βίας κατά των αστυνομικών. Σε βάρος του 30χρονου βεβαιώθηκαν συνολικά δεκαοκτώ παραβάσεις που επισύρουν χρηματικά πρόστιμα 18.590 ευρώ.