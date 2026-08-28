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Τηλεθέαση: Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ σκόραραν ψηλότερα στην prime time της Πέμπτης;

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THESTIVAL TEAM

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Τις μάχες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του Conference League είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι το βράδυ της Πέμπτης στην ελεύθερη τηλεόραση του ΣΚΑΪ και το ΟΡΕΝ αντίστοιχα.

Οι δύο ελληνικές ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για την πρόκριση στην επόμενη φάση και, όπως ήταν αναμενόμενο, η τηλεθέαση χτύπησε κόκκινο.

Συγκεκριμένα, η ποδοσφαιρική αναμέτρηση του “Τριφυλλιού” απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε σημείωσε μερίδιο 19,4% στο δυναμικό κοινό (18-54) για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, αγγίζοντας έως και το 22,7%.

Την ίδια ώρα στο ΟΡΕΝ ο ΠΑΟΚ έπαιζε απέναντι στη Μπραν και η τηλεθέαση “έγραψε” για τον “Δικέφαλο του Βορρά” ποσοστό 10,1%.

Στο γενικό σύνολο, ο αγώνας του Παναθηναϊκού συγκέντρωσε 18,9% έναντι 12,6% του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η τηλεθέαση


ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Χράντετς Κράλοβε-Παναθηναϊκός – 19,4%
Μπράν-ΠΑΟΚ – 10,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Χράντετς Κράλοβε-Παναθηναϊκός – 18,9%
Μπράν-ΠΑΟΚ – 12,6%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

Πηγή: zappit.gr

Τηλεθέαση

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