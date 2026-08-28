Αυγουστιάτικη Πανσέληνος με βραδινές δράσεις και μουσική στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης γιορτάζει την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο 2026 την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 με βραδινές δράσεις και μουσική.

Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και το 2026 τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές βραδιές πολιτισμού κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Τη νύχτα της Πανσελήνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά, κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026:

Τα λίθινα μνημεία υπό το φως του φεγγαριού:

Έως τις 23.30 θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό οι υπαίθριες εκθέσεις – «Αγρός, Οικία, Κήπος, Τόπος» και «Μνήμη και …Λίθοι», καθώς και η περιοδική έκθεση «Το Νήμα που μας συνδέει».

Η είσοδος στις εκθέσεις είναι ελεύθερη.

Latenight στο Πωλητήριο του ΑΜΘ:

Το ΑΜΘ προσκαλεί τους επισκέπτες να εμπλουτίσουν τη βραδινή τους περιήγηση στο Μουσείο με μια στάση στο Πωλητήριο, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 22.30.

Εκεί θα ανακαλύψουν βιβλία για ενήλικες και παιδιά, παιχνίδια δραστηριοτήτων, αντίγραφα αρχαιοτήτων του μουσείου και ευφάνταστες σύγχρονες δημιουργίες εμπνευσμένες από τις συλλογές του #themuseumshop

Μουσική εκδήλωση στο καφέ «Προσεχώς» του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης στις 19:00:

Σε συνεργασία με το καφέ «Προσεχώς», που λειτουργεί στην αυλή του, το ΑΜΘ σας προσκαλεί να απολαύσετε το αυγουστιάτικο φεγγάρι με dj sets βινύλιων, κινηματογραφικά scores και unplugged live από νωρίς το απόγευμα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μουσικών συνόλων θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες.

Stay tuned! #amth #prosexws

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026

Το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Νεαπόλεως-Συκεών «Θέσπις», με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς καλλιτεχνικής δημιουργίας, παρουσιάζει το καλοκαίρι του 2026 τη νέα του θεατρική παραγωγή «Σήματα Λυγρά», η οποία κάνει πρεμιέρα στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Η παράσταση αποτελείται από επτά αποσπάσματα τραγωδιών με κεντρικό άξονα τα σημάδια του ολέθρου που απορρέουν από τις πράξεις ηρώων και ανθρώπων:

Μήδεια του Ευριπίδη | Χορός χορικό

Ικέτισσες του Ευριπίδη | Χορός χορικό

Ηλέκτρα του Σοφοκλή| Χορός χορικό

Τρωάδες του Ευριπίδη | Χορός χορικό

Προμηθέας δεσμώτης του Αισχύλου | Χορός

Αντιγόνη του Σοφοκλή | Χορός χορικό

Αντιγόνη του Σοφοκλή | Χορός χορικό

Πληροφορίες για την παράσταση, για τα αποσπάσματα και τους συντελεστές θα βρείτε ΕΔΩ

Η είσοδος είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η προκράτηση θέσεων. Έναρξη τηλεφωνικών κρατήσεων Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 στο τηλ. 2313 310 201 (Δευτ.- Παρ., 09:00 έως 14:00)