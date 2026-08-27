Τρεις νεκροί στη Γάζα από ισραηλινές επιθέσεις

Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα υγείας.

Το ιατρικό προσωπικό ανέφερε ότι μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκοτώθηκε ένα άτομο κοντά στην πόλη Καράρα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ σε μια άλλη επιδρομή σκοτώθηκε ένας άνδρας σε ένα σπίτι στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ-Σάτι στην πόλη της Γάζας.

Σε μια άλλη αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας που έγινε αργότερα σκοτώθηκε ένας οδηγός ανέφεραν.

Ο ισραηλινός στρατός δεν προέβη αμέσως σε σχόλια σχετικά με κανένα από τα περιστατικά.

Περισσότεροι από 1.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα υγείας της Γάζας, ενώ ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχουν σκοτωθεί τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ