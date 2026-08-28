Θεσσαλονίκη: Πανσέληνος Αυγούστου σήμερα στον Χορτιάτη με δωρεάν Ρεσιτάλ Πιάνου

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο του καθιερωμένου θεσμού των «Εκδηλώσεων Πανσελήνου Αυγούστου» της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της επικράτειας, θα πραγματοποιηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού ναού Μεταμόρφωσης Χορτιάτη (https://maps.app.goo.gl/UeePjRVxj66SugVKA) ρεσιτάλ πιάνου με τίτλο “Unbound” από την Ηρώ Μενέγου.

Τη διοργάνωση συνυπογράφουν η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, με τη χρηματοδότηση του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα για πιάνο του 20ού και 21ου αιώνα και αναπτύσσεται σε τέσσερις διαδοχικές ενότητες με τίτλους: «Περιστροφή» γύρω από μελωδικά μοτίβα, «Ταλάντωση» ανάμεσα στην τροπικότητα και την ατονικότητα, «Πτώση» ήχων σε προσομοίωση και εκ νέου «Περιστροφή», γύρω από το παλιό και το νέο. Όπως σημειώνει η ίδια η ερμηνεύτρια, η συνεχής αυτή κίνηση παραπέμπει στην αέναη αναζήτηση της σύγχρονης μουσικής για νέα ηχοχρώματα, καθώς μετασχηματίζει τις φόρμες, τις χειρονομίες και τις ηχητικές δυνατότητες του οργάνου.

Μέσα ακριβώς από τον πειραματισμό και την απροσδόκητη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών γλωσσών, καθώς η σύγχρονη δυτική μουσική γραφή συναντά ιδιώματα της μουσικής παράδοσης, το πιάνο αναδεικνύεται ως πεδίο διαρκούς ηχητικής αναζήτησης και καλλιτεχνικής διερεύνησης.

Παρουσιάζονται έργα σημαντικών Ελλήνων και ξένων συνθετών, όπως του Νίκου Σκαλκώτα, της Καλλιόπης Τσουπάκη, του Γιάννη Κωνσταντινίδη και του Γιώργου Κουμεντάκη, τα οποία τίθενται σε διάλογο με εκείνα των Luciano Berio (Ιταλία), Toru Takemitsu (Ιαπωνία), Luboš Fišer (Τσεχία) και Fazil Say (Τουρκία). Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν οι πρόσφατες συνθέσεις, όπως το “SPAWN” (2026) της Μαρίας Γούβαλη, έργο που γράφηκε κατόπιν ανάθεσης ειδικά για τη συγκεκριμένη συναυλία και παρουσιάζεται σε Α΄ εκτέλεση στην Ελλάδα, καθώς και έργα των Diana Rotaru, Hanan Hadzajlic, Ηρώς Μενέγου και Άνθης Δαμβουνέλη.

Η Ηρώ Μενέγου δραστηριοποιείται ως ερμηνεύτρια και επιμελήτρια πρωτότυπων παραγωγών στον χώρο της σύγχρονης μουσικής και του μουσικού θεάτρου, συνεργαζόμενη συστηματικά με νέους συνθέτες και συμμετέχοντας σε καλλιτεχνικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η καλλιτεχνική της πορεία χαρακτηρίζεται από τη διερεύνηση των ορίων της μουσικής έκφρασης και από τη διαλεκτική σύνδεση της μουσικής με άλλες μορφές Τέχνης.

Η αντήχηση του σύγχρονου μουσικού λόγου στο αρχιτεκτονικό σώμα του βυζαντινού μνημείου αποσκοπεί να εντείνει τον διάλογο παρελθόντος-παρόντος που διατρέχει τη συναυλία και να επενδύσει με νέα νοήματα εξίσου την πρόσληψη του μουσικού έργου, την εμπειρία του μνημείου και το αρχαιολογικό τοπίο, αναδεικνύοντας τις δυναμικές που γεννά η συνάντηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς και σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Λόγω περιορισμού θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την προσέλευση.

Ώρα προσέλευσης κοινού: 20.00

Ώρα έναρξης: 20:20

Μετά το τέλος της εκδήλωσης ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό έως τις 24.00

Πληροφορίες: efapeth@culture.gr, entafou@culture.gr, 231 20 070 07.