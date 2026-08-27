Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε οίκους ανοχής στην Αττική – 26 συλλήψεις

Ελέγχους σε 10 οίκους ανοχής σε περιοχές της Αθήνας, του Περιστερίου, του Αγίου Δημητρίου και της Δάφνης πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο δράσης για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Κατά τους ελέγχους, που πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Our Rescue», διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένοι οίκοι ανοχής λειτουργούσαν, παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί με αποφάσεις αρμόδιων δημοτικών Αρχών.

Συνολικά συνελήφθησαν 26 άτομα, εκ των οποίων 25 γυναίκες και ένας άνδρας, για παραβίαση σφραγίδων που είχαν τεθεί από την Αρχή. Σε πέντε από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε επιπλέον ότι στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι οίκοι ανοχής είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη, κατόπιν σχετικών αποφάσεων αρμόδιας δημοτικής Αρχής. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε, επίσης, το χρηματικό ποσό των 6.360 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.