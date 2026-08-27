Ρωσία: “Πολιτικά κίνητρα” πίσω από την άρνηση αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς

Η Ρωσία επέκρινε την έλλειψη “αμεροληψίας” και τα “πολιτικά κίνητρα” του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (TPIY στα γαλλικά, ICTY στα αγγλικά) και του διαδόχου του για την άρνησή τους να αποφυλακίσουν για λόγους υγείας τον πρώην στρατιωτικό ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας Ράτκο Μλάντιτς, του οποίου ο θάνατος ανακοινώθηκε σήμερα.

“Η σκόπιμη περιφρόνηση των βασικών κανόνων αμεροληψίας και δίκαιης μεταχείρισης των καταδίκων, προς όφελος πολιτικών κινήτρων, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην αξιοζήλευτη ‘κληρονομιά’ του διεθνούς μηχανισμού” που διαδέχθηκε το ICTY, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε δελτίο Τύπου, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Μλάντιτς στη Χάγη, όπου εξέτιε την ποινή του.