MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Επί 30 χρόνια δεν έβρισκες τον τέλειο άντρα, οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στιγμές από το ταξίδι που πραγματοποίησε στις Μαλδίβες για τα φετινά της γενέθλια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ιωάννα Τούνη, μέσα από νέα ανάρτησή της στο Instagram.

Η influencer δημοσίευσε αυτή τη φορά φωτογραφίες με τον γιο της, Πάρη, από τις ημέρες που πέρασαν μαζί στον εξωτικό προορισμό. Στα στιγμιότυπα, μητέρα και γιος ποζάρουν αγκαλιασμένοι, με την Ιωάννα Τούνη να δείχνει για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στον γιο της.

Μάλιστα, συνόδευσε τις φωτογραφίες με μία χιουμοριστική ατάκα για τον «τέλειο άντρα» της ζωής της.

«POV: επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον “τέλειο άντρα”, οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη

Ιωάννα Τούνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 25 δευτερόλεπτα πριν

Τρία ζώδια που βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει προς το καλύτερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Π. Μαρινάκης: Δεν κρύφτηκα ούτε μία στιγμή στα δύσκολα – Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή για μένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Επισκέψεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της ΝΔ σε Μακεδονία και Θράκη ενόψει της ΔΕΘ

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Πότε οι χυμοί φρούτων γεμίζουν βακτήρια

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Ζέτα Μακρυπούλια – Η συγκινητική ανάρτηση για τη σκυλίτσα που είχε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη: “Αχ Ζαννούλα μου!”