Ιωάννα Τούνη: Επί 30 χρόνια δεν έβρισκες τον τέλειο άντρα, οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις

Στιγμές από το ταξίδι που πραγματοποίησε στις Μαλδίβες για τα φετινά της γενέθλια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ιωάννα Τούνη, μέσα από νέα ανάρτησή της στο Instagram.

Η influencer δημοσίευσε αυτή τη φορά φωτογραφίες με τον γιο της, Πάρη, από τις ημέρες που πέρασαν μαζί στον εξωτικό προορισμό. Στα στιγμιότυπα, μητέρα και γιος ποζάρουν αγκαλιασμένοι, με την Ιωάννα Τούνη να δείχνει για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στον γιο της.

Μάλιστα, συνόδευσε τις φωτογραφίες με μία χιουμοριστική ατάκα για τον «τέλειο άντρα» της ζωής της.

«POV: επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον “τέλειο άντρα”, οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη