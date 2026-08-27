Τέιλορ: Ο διαιτητής έκρινε το ματς, τα κατέστρεψε όλα

Έντονο προβληματισμό για τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Γκρεγκ Τέιλορ, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στα δικά τους λάθη όσο και στην καθοριστική υπόδειξη του διαιτητή στον επαναληπτικό αγώνα κόντρα στην Μπραν.

Ο Σκωτσέζος δεν έκρυψε την πικρία του για τη χαμένη πρόκριση στο Μπέργκεν, εστιάζοντας στην απόφαση του Άγγλου ρέφερι να καταλογίσει πέναλτι, αλλά και στη συνολική παρουσία των «ασπρόμαυρων» στις δύο αναμετρήσεις με τη νορβηγική ομάδα.

«Ήταν μια απογοητευτική απόφαση του διαιτητή για να κρίνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Στο 2-2 είχαμε το μομέντουμ και πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε. Ήταν μια πολύ απογοητευτική απόφαση. Ο διαιτητής τα κατέστρεψε όλα», τόνισε, αρχικά, ο Τέιλορ.

Και πρόσθεσε: «Δεν κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε στα δύο παιχνίδια. Έπρεπε να είμαστε πολύ καλύτεροι. Είχαμε καλά και κακά διαστήματα. Ναι, είναι πολύ απογοητευτικό. Έπρεπε κι εμείς να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις μέσα στο παιχνίδι, αλλά στο τέλος ήρθε αυτή η φάση και χάσαμε».

Στο τέλος απολογήθηκε στον κόσμο της ομάδας: «Θέλουμε να απολογηθούμε σε όλους όσοι έχουν σχέση με τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Στη διοίκηση, στο σταφ και στον κόσμο της ομάδας».

Πηγή: metrosport.gr