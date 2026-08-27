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Λάμπρος Κωνσταντάρας: Με τη γάτα του αγκαλιά γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα… Σκύλου!

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THESTIVAL TEAM

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Με τον δικό του χιουμοριστικό τρόπο σχολίασε την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, δημοσιεύοντας ένα διαφορετικό στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής πόζαρε χαλαρός στον καναπέ, έχοντας στην αγκαλιά του τη γάτα του, η οποία φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή.

Η επιλογή της φωτογραφίας δεν ήταν τυχαία, καθώς ο Λάμπρος Κωνσταντάρας συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση «Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου», προκαλώντας χαμόγελα και δίνοντας τη δική του, ξεχωριστή εκδοχή για τη συγκεκριμένη ημέρα.


Λάμπρος Κωνσταντάρας

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