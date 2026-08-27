Το κουνούπι από το “Jurassic Park” πουλήθηκε για 403.200 δολάρια

Το απολίθωμα από κεχριμπάρι που συνδέθηκε με την εμβληματική σκηνή της ταινίας ήταν το ακριβότερο αντικείμενο της πρώτης ημέρας δημοπρασίας της Propstore

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αντικείμενα του κινηματογραφικού σύμπαντος του Jurassic Park βγήκε για πρώτη φορά σε δημόσια δημοπρασία και έφτασε σε τιμή που ξεπέρασε τα 400.000 δολάρια.

Πρόκειται για το απολίθωμα κουνουπιού μέσα σε κεχριμπάρι που χρησιμοποιήθηκε στην εναρκτήρια σκηνή της ταινίας του Steven Spielberg του 1993. Το αντικείμενο πωλήθηκε έναντι 403.200 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του αγοραστή, στη δημοπρασία Summer Entertainment Memorabilia Live Auction της Propstore στο Los Angeles.

Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό αναμνηστικό από την ταινία. Η θέση του κουνουπιού μέσα στο κεχριμπάρι, οι χαρακτηριστικές φυσαλίδες και τα μοτίβα στο σημείο όπου το κεχριμπάρι συναντά τον περιβάλλοντα βράχο ταίριαξαν με το αντικείμενο που εμφανίζεται σε κοντινό πλάνο στη σκηνή του ορυχείου Mano de Dios.

Η εικόνα του κουνουπιού παίζει καθοριστικό ρόλο στην ιστορία του Jurassic Park. Είναι η βάση της επιστημονικής ιδέας πάνω στην οποία στηρίζεται η ταινία: οι επιστήμονες υποθέτουν ότι κουνούπια που είχαν τραφεί με αίμα δεινοσαύρων παγιδεύτηκαν και διατηρήθηκαν σε κεχριμπάρι, επιτρέποντας την εξαγωγή αρχαίου DNA και, τελικά, την αναδημιουργία των προϊστορικών ζώων.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου 2026 στο Los Angeles και η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με την πώληση 296 αντικειμένων από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, συνολικής αξίας 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων, μαζί με την προμήθεια των αγοραστών.

Το απολίθωμα από το Jurassic Park δεν ήταν, ωστόσο, το μόνο αντικείμενο που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των συλλεκτών. Ανάμεσα στις σημαντικότερες πωλήσεις ήταν ένα Starfleet Type-2 Phaser από το Star Trek: The Original Series, που έφτασε τα 315.000 δολάρια, ενώ το εμβληματικό λευκό κοστούμι του Tony Manero, που φόρεσε ο John Travolta στο Saturday Night Fever, πουλήθηκε για 277.200 δολάρια.

Δείτε το κουστούμι που φόρεσε ο Tony Manero στη διάσημη σκηνή του διαγωνισμού disco και αργότερα ανήκε στον θρυλικό Αμερικανό κινηματογραφικό κριτικό Gene Siskel. Το κοστούμι φέρει επίσης χειρόγραφη αφιέρωση του Travolta.



Το κοστούμι του Superman του Christopher Reeve από τις ταινίες Superman III και Superman IV έφτασε τα 233.100 δολάρια, ενώ η πανοπλία του Iron Man Mark 46 του Tony Stark από το Captain America: Civil War πωλήθηκε για 138.600 δολάρια.

Στη δημοπρασία βρέθηκαν επίσης αντικείμενα από τα The Matrix Reloaded, Donnie Darko, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, Edward Scissorhands, The Fifth Element και Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.

Ανάμεσα στα πιο ιδιαίτερα memorabilia ήταν ακόμη η μάσκα του Jason Voorhees από το Freddy vs. Jason, που πωλήθηκε για 107.100 δολάρια, το καπέλο του Jack Sparrow από το Pirates of the Caribbean για 100.800 δολάρια και τα ψαλίδια του Edward Scissorhands για 75.600 δολάρια.



Με την πώληση του απολιθώματος για περισσότερα από 400.000 δολάρια, ένα αντικείμενο που στην ταινία συμβολίζει την αρχή μιας απίθανης επιστημονικής ανακάλυψης απέκτησε πλέον και μια διαφορετική θέση: αυτή ενός από τα πιο ακριβά κινηματογραφικά memorabilia της συγκεκριμένης δημοπρασίας.

Πηγή: instyle.gr