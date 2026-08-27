MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λιβάδι Ελασσόνας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Λιβάδι Ελασσόνας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:15.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ελασσόνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

Ελασσόνα Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Νεπάλ: “Μέσα σε πέντε λεπτά χάθηκαν τα πάντα” – Συγκλονίζει Έλληνας κάτοικος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Το Ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας” ρίχνει αυλαία σήμερα στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Π. Πολάκης: Η μεγάλη ληστεία διυλιστηρίων και κράτους Μητσοτάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Η Θεσσαλονίκη χόρτασε από μακέτες και προπαγανδιστικά βίντεο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Καβάλα: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Μουσθένη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 41 λεπτά πριν

Πηγές ΥΠΕΝ: Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό δεν επιτρέπει δόμηση στα 25 μέτρα από τη θάλασσα