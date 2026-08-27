Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Έφτασαν στη Βρετανία για μόνιμη εγκατάσταση μαζί με τα παιδιά τους

O πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έφτασαν το πρωί της Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ το απόγευμα, για να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή στη Βρετανία μετά από έξι χρόνια στις ΗΠΑ.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ ταξίδεψαν μαζί με τα παιδιά τους με ένα πολυτελές επιχειρηματικό αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων Bombardier Global Express XRS από το αεροδρόμιο Βαν Νάις στο Λος Άντζελες.

Moment Harry and Meghan leave Birmingham airport to begin their new life in Britain after flying in on private jet – without taxpayer-funded security https://t.co/JVaYiXMP1F August 27, 2026



Πηγή δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail, ότι τρία αυτοκίνητα έφτασαν στο αεροδρόμιο στις 10:00 π.μ. και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον διάδρομο προσγείωσης λίγο μετά τις 11:00 π.μ., όπου περίμεναν το αεροπλάνο.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Μπέρμιγχαμ στις 11:57 π.μ. και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε μια περιοχή του αεροδρομίου που διαχειρίζεται η εταιρεία «Signature Aviation», η οποία παρέχει υπηρεσίες εδάφους για ιδιωτικά αεροσκάφη.

Το ζευγάρι αναμένεται να μείνει σε κατοικία εκτός Λονδίνου η οποία δεν ανήκει στη βασιλική οικογένεια. Τα δύο παιδιά τους, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, έχουν εγγραφεί σε σχολεία κοντά στο Κότσγουολντς και θα ξεκινήσουν μαθήματα από την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: newsbomb.gr