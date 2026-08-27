Κούβα: Ανοίγουν τα σχολεία την 1η Σεπτεμβρίου παρά την ενεργειακή κρίση

Η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε σήμερα ότι η σχολική χρονιά θα αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου, παρά την ενεργειακή κρίση που βιώνει η χώρα, αντιμέτωπη με το πετρελαϊκό εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η υπουργός Παιδείας Νάιμα Τρουχίγιο παραδέχτηκε ωστόσο την “πρόκληση” που αποτελεί η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες λόγω της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος και των προβλημάτων μεταφοράς στο νησί των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων.