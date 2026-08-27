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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε αστυνομικός της ομάδας Ζ μετά από καταδίωξη

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 9:00 το βράδυ στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, αστυνομικός της ομάδα Ζ τραυματίστηκε στη διάρκεια καταδίωξης μιας μοτοσικλέτας στην οδό Μιχαήλ Ψελλού.

Πιο συγκεκριμένα, ένα ζευγάρι αστυνομιών της ομάδας Ζ καταδίωκε για αρκετή ώρα έναν μοτοσικλετιστή που αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα του όταν του ζητήθηκε.

Στην οδό Μιχαήλ Ψελλού ο καταδιωκόμενος παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Ο ένας από τους δύο αστυνομικούς που τον καταδίωκαν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στην οδό Αρτάκης και Ανατολικής Θράκης.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο ατύχημα

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