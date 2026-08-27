Conference League: Άδοξος αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ μετά την ήττα με 3-2 από την Μπραν

Ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε στο γήπεδο μετά το 60′, παρ’ όλα αυτά κατάφερε να επιστρέψει από το 2-0 ισοφαρίζοντας, ωστόσο η Μπραν πήρε τη νίκη (3-2) χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 86′, αφήνοντας τον δικέφαλο του Βορρά εκτός Ευρώπης.

Ο ΠΑΟΚ ήταν άφαντος για μία ώρα αγώνα στη Νορβηγία, με συνέπεια να βρεθεί να χάνει από την Μπραν 2-0. Οι αλλαγές του Λίσι έδωσαν πνοή, φέρνοντας την ισοφάριση, ωστόσο η τελευταία λέξη ανήκε στη γηπεδούχο, που με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι επικράτησε 3-2, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Δυναμικό ξεκίνημα για τους Νορβηγούς, οι οποίοι κέρδισαν δύο κόρνερ πριν καν συμπληρωθούν πέντε λεπτά αγώνα, δίχως όμως να καταφέρουν να δημιουργήσουν κινδύνους στα καρέ του ΠΑΟΚ. Σε αυτό έπαιξε ρόλο το γεγονός πως οι παίκτες του τεχνικού Λίσι έμοιαζαν να έχουν το μυαλό τους κυρίως στα αμυντικά τους καθήκοντα.

Πρώτη τελική προσπάθεια στην αναμέτρηση στο 19′, με την Μπραν να “τρυπά” τα μετόπισθεν του δικεφάλου του Βορρά από τα αριστερά, σουτ στην κλειστή γωνία του Παβλένκα, με τον “ασπρόμαυρο” κίπερ να διώχνει σε κόρνερ.

Δύο λεπτά αργότερα η Μπραν είχε δοκάρι. Σέντρα (πάλι) από τα αριστερά, προβολή του Χολμ στο δεύτερο δοκάρι, με την μπάλα να χτυπάει στο έδαφος και παίρνοντας ύψος να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ. Πολλά και αβίαστα λάθη από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο πρώτο μισάωρο.

Η Μπραν συνέχισε να έχει φλύαρη υπεροχή και ο ΠΑΟΚ να μένει (καλά) στημένος στο δικό του μισό. Στο 41′ ο Παβλένκα έδιωξε σε κόρνερ δυνατό σουτ εκτός περιοχής και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η άμυνα του δικεφάλου αδράνησε, με τον Τσέχο τερματοφύλακα να διώχνει σωτήρια ενστικτωδώς με το στήθος. Η Μπραν κέρδισε κόρνερ, το εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι και ο Χολμ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας, στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ στο χειρότερο δυνατό χρονικά σημείο.

Δυναμική εκκίνηση από πλευράς ΠΑΟΚ στο δεύτερο 45λεπτο. Αποφασισμένος να πιέσει ο δικέφαλος, οι τελικές όμως από Σορετίρερ και Λουσέ ήταν άσχημες, ενώ στο 52′ η κεφαλιά του Χατσίδη κατέληξε στην αγκαλιά του Ντίνγκενλαντ.

Η Μπραν όχι μόνο κρατούσε πίσω, αλλά κόντρα στη ροή βρήκε δεύτερο γκολ στο 56′. Οι παίκτες του Λίσι “πούλησαν” την κατοχή, οι Νορβηγοί έκρυψαν την μπάλα, αυτή έφτασε στον Ίνγκασον, ο οποίος σούταρε στέλνοντάς την στα δίχτυα μετά από κόντρα για το 2-0.

Ο Λίσι πέρασε στο ματς Τέιλορ και Πέλκα και αμέσως ήρθε αντίδραση. Ο Πέλκας σκόραρε στο 60′, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Τρία λεπτά αργότερα ο Πέλκας πέρασε όμορφη κάθετη στον Εντιαγέ, με τον τελευταίο να κάνει εξαιρετικό τελείωμα μειώνοντας 2-1.

Η “ασπρόμαυρη” μηχανή είχε πάρει για τα καλά μπροστά και στο 67′ ο Ζαφείρης έφερε το σκορ σε ισορροπία, βρίσκοντας δίχτυα με σουτ μέσα από την περιοχή, μετά από πάσα με κεφαλιά του Χατσίδη σε σέντρα στο δεύτερο δοκάρι του Τέιλορ από τα αριστερά.

Στο 76′ ο ΠΑΟΚ άγγιξε την απόλυτη ανατροπή, το γκολ του Ζαφείρη όμως ακυρώθηκε για φάουλ του Μπάμπα στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν τη στιγμή, ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα του Γιαννούλη όμως έδωσε την ευκαιρία στην Μπραν να κερδίσει πέναλτι στο 86′, ο Κάστρο το εκτέλεσε άψογα (χαμηλά στην αριστερή γωνία) δίνοντας ξανά προβάδισμα στη γηπεδούχο.

Στα τελευταία λεπτά κυριάρχησε η ένταση. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να δημιουργήσει κάτι καλό, η Μπραν «ξόδεψε» τον χρόνο και πανηγύρισε την πρόκριση.

ΓΚΟΛ: 45’+3′ Χολμ, 56′ Ίνγκασον, 86′ Κάστρο – 63′ Εντιαγέ, 67′ Ζαφείρης

ΚΙΤΡΙΝΗ: 37′ Λουσέ, 59′ Κάστρο, 94′ Μάτισεν – 53′ Μιχαηλίδης, 58′ Ζαφείρης, 85′ Γιαννούλης, 86′ Χατσίδης, 94′ Πέλκας

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: 21′ Χολμ –

Μπραν (Έιρικ Χόρνελαντ): Ντίνγκενλαντ, Σόλτβελντ (69′ Ντράγκσνες), Ντε Ρέβε, Πέντερσεν, Πάλεσεν-Κνούντσεν, Σόρενσεν, Γκούντμουνσον (79′ Βάσμπεργκ), Έρικσεν, Κάστρο, Ίνγκασον (79 Μάτισεν), Χολμ

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Σανταμαρία (58′ Τέιλορ), Ζαφείρης, Λουσέ (76′ Μπάμπα), Χατσίδης (80′ Τάισον), Σορετίρε (59′ Πέλκας), Εντιαγέ (80′ Μύθου)

Πηγή: ertsports.gr