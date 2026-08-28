Θρήνος στη Βέροια για την 18χρονη που “χάθηκε” στον καταρράκτη: Σήμερα θα έκλεινε τα 18 της

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε χθες στους Καταρράκτες Δερματά, στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας, όπου μία 18χρονη έχασε τη ζωή της.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Η άτυχη κοπέλα, η οποία σήμερα θα έκλεινε τα 18 της χρόνια, είχε μεταβεί στο σημείο με τον φίλο της. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η 18χρονη βρέθηκε μέσα στη λίμνη που σχηματίζεται στο σημείο και δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια.

Ο φίλος της ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές μέσω του 112. Μετά την κλήση στο 112, από οικείο άτομο και τον άμεσο γεωεντοπισμό του συμβάντος, κινητοποιήθηκαν 12 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας καθώς και 4 Πυροσβέστες από την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ. Η Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ, αφού καταδύθηκε, στην λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταρράκτη, την εντόπισαν εντός αυτής και την ανέσυραν νεκρή.

Οι Αρχές ερευνούν τις αιτίες της τραγωδίας ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της 18χρονης θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η 18χρονη να αντιμετώπισε κάποιο παθολογικό πρόβλημα μέσα στο νερό ή να χτύπησε, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να μην μπορέσει να επιστρέψει στην επιφάνεια.