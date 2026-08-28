Σήμερα η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα τελεστεί η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, με τη νεκρώσιμη ακολουθία να προγραμματίζεται για τις 12:00 το μεσημέρι στον ιερό ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα και την ταφή να ακολουθεί στο Γ΄ Κοιμητήριο Αθηνών.

Η επιθυμία της οικογένειας είναι η εξόδιος ακολουθία να διεξαχθεί σε στενό κύκλο. Η απώλεια του 55χρονου ερμηνευτή σημειώθηκε ύστερα από διετή νοσηλεία στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου είχε διακομιστεί εκτάκτως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών δοκιμαστικών τον Μάρτιο του 2024.

Οι τιμές από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο εκλιπών είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, ασκώντας τα καθήκοντά του μέχρι την ημέρα που υπέστη το πρόβλημα υγείας. Το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή της τελετής με δημοτική δαπάνη.

Παράλληλα, το σχετικό ψήφισμα προβλέπει ότι η σημαία της πόλης θα κυματίζει μεσίστια έως την ημέρα της ταφής, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο θα παραστεί σύσσωμο καταθέτοντας στεφάνι. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου αναβάλλονται μέχρι τη συμπλήρωση των σαράντα ημερών.

Τέλος, η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης» θα λάβει το όνομά του, όπως και μία από τις ετήσιες υποτροφίες του ιδρύματος.