MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμερα η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα τελεστεί η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, με τη νεκρώσιμη ακολουθία να προγραμματίζεται για τις 12:00 το μεσημέρι στον ιερό ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα και την ταφή να ακολουθεί στο Γ΄ Κοιμητήριο Αθηνών.

Η επιθυμία της οικογένειας είναι η εξόδιος ακολουθία να διεξαχθεί σε στενό κύκλο. Η απώλεια του 55χρονου ερμηνευτή σημειώθηκε ύστερα από διετή νοσηλεία στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου είχε διακομιστεί εκτάκτως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών δοκιμαστικών τον Μάρτιο του 2024.

Οι τιμές από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο εκλιπών είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, ασκώντας τα καθήκοντά του μέχρι την ημέρα που υπέστη το πρόβλημα υγείας. Το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή της τελετής με δημοτική δαπάνη.

Παράλληλα, το σχετικό ψήφισμα προβλέπει ότι η σημαία της πόλης θα κυματίζει μεσίστια έως την ημέρα της ταφής, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο θα παραστεί σύσσωμο καταθέτοντας στεφάνι. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου αναβάλλονται μέχρι τη συμπλήρωση των σαράντα ημερών.

Τέλος, η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης» θα λάβει το όνομά του, όπως και μία από τις ετήσιες υποτροφίες του ιδρύματος.

Δημήτρης Κόκοτας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων, συνεχίζονται οι αιτήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κυβερνητικό θράσος “χωρίς περικοπές” για τις συντάξεις χηρείας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Δούλευε σεζόν για να γλιτώσει την αγριότητα του συζύγου – Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 10 ώρες πριν

Μήνυση κατά της xAI: Θύμα κακοποίησης καταγγέλλει ότι το Grok χρησιμοποίησε υλικό από την παιδική της ηλικία

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλειστός και στα δύο ρεύματα σήμερα το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover – Σε ποιο σημείο