Δ. Θέρμης: Νυχτερινή πεζοπορία κάτω από την αυγουστιάτικη πανσέληνο σήμερα στο Λιβάδι

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το δεκαπενταύγουστο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιωτών και η Κοινότητα Λιβαδίου διοργανώνουν την Παρασκευή 28 Αυγούστου νυχτερινή πεζοπορία κάτω από την αυγουστιάτικη πανσέληνο στο Πριονούδι στο Λιβάδι.

Πληροφορίες Δράσης

Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026

Ώρα Συνάντησης: 18:30

Σημείο Εκκίνησης: Κεντρική Πλατεία Λιβαδίου

Συνολική Διάρκεια: Περίπου 2 -2.30 ώρες

Βαθμός Δυσκολίας: Εύκολη / Μέτρια (Κατάλληλη για άτομα με βασική φυσική κατάσταση)

Το Πρόγραμμα

18:30 – 19:00: Συγκέντρωση, ενημέρωση και προετοιμασία ομάδας.

19:00: Έναρξη πεζοπορίας μέσα από το δάσος.

21:15: Άφιξη στην κορυφή Πριονούδι στην ανατολή της πανσελήνου

21:15 – 22:00: Απόλαυση της πανσελήνου και χαλάρωση με θέα.

22:00: Έναρξη κατάβασης και επιστροφή στο χωριό.

Απαραίτητος Εξοπλισμός

Φακός κεφαλής (με εφεδρικές μπαταρίες).

Πεζοπορικά παπούτσια (ή αθλητικά με καλή σόλα).

Ανεμοθωρακικό / Μπουφάν (η θερμοκρασία πέφτει το βράδυ στο βουνό).

Νερό (1 λίτρο)

Σνακ (ξηροί καρποί, μπάρες, φρούτα).

Ατομικό φαρμακείο (προαιρετικά).

Τους συμμετέχοντες στην πεζοπορία θα συνοδεύουν δύο έμπειροι οδηγοί βουνού.

Συμμετοχή: Δωρεάν

Η Πανσέληνος του Αυγούστου 2026 κορυφώνεται την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η φετινή Πανσέληνος αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα συνοδευτεί από μια εντυπωσιακή μερική έκλειψη Σελήνης, η οποία θα είναι ορατή σε μεγάλες περιοχές της Αμερικής, αλλά και σε τμήματα της Ευρώπης και της Αφρικής μεταξύ των οποίων στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, η Γη θα παρεμβληθεί ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, ρίχνοντας τη σκιά της στον σεληνιακό δίσκο.

Η Πανσέληνος του Αυγούστου είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου». Η ονομασία προέρχεται από τις ιθαγενείς φυλές της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι οξύρρυγχοι, μεγάλα ψάρια των Μεγάλων Λιμνών και της λίμνης Σαμπλέιν, αλιεύονταν ευκολότερα στα τέλη του καλοκαιριού.